Megszavazta a Tisza testvérpártja a sorkatonaságot

Megszavazta a parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását Horvátországban. A Tisza testvérpártjának törvényjavaslata szerint már 2025-ben megkezdhetik a katonai behívok kiküldését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 11:52
Fotó: DAMIR SENCAR Forrás: AFP
Megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése.

A Tisza testvérpártja megszavazta a sorkatonaságot. Fotó: AFP

Amint arról korábban beszámoltunk, tizenhét év elteltével ismét bevezetik a sorkatonaságot Horvátországban, miután a horvát parlament 2025. október 24-én elfogadta a védelmi törvény és a fegyveres erők szolgálatáról szóló törvény módosításait. A jogszabályt 84 képviselő támogatta, harminc tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban. 

A Tisza testvérpártja által benyújtott és elfogadott javaslat megszavazásával tizenhét év után állítják vissza a sorkatonaságot az országban. 

Az indoklás szerint a korszerűsített képzési program bevezetése, a változó biztonsági körülmények, a természeti katasztrófák és a globális válságok, valamint a növekvő európai készültség trendjei miatt döntöttek – írja a Croatia Week. A horvát Védelmi Minisztérium most rendeleteket fogad el az új rendszer gyakorlatba ültetésére. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy nyolcszáz sorkatonával.

A közlés szerint a cél az, hogy a fiatalokat alapvető katonai és válságkezelési készségekkel ruházza fel, segítve őket abban, hogy hozzájáruljanak a nemzetbiztonsághoz, és a horvát tartalékos erők részévé váljanak. 

A védelmi minisztérium becslése szerint a program éves költsége körülbelül 23,7 millió euró lesz.

A tervek szerint az újoncok első csoportja 2026 elején kezdi meg a kiképzést a knini, szluini és pozegai laktanyákban. Elsőként a 2007-ben született férfiakat hívják majd be, akik a tervek szerint 2025 decemberéig kapják meg a behívót az orvosi vizsgálatokra.

 

Borítókép: A horvát hadsereg egy gyakorlaton (Fotó: AFP)

 

