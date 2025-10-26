Megszavazta a Tisza testvérpártja a sorkatonaságot

Megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése.

A Tisza testvérpártja megszavazta a sorkatonaságot. Fotó: AFP

Amint arról korábban beszámoltunk, tizenhét év elteltével ismét bevezetik a sorkatonaságot Horvátországban, miután a horvát parlament 2025. október 24-én elfogadta a védelmi törvény és a fegyveres erők szolgálatáról szóló törvény módosításait. A jogszabályt 84 képviselő támogatta, harminc tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban.

A Tisza testvérpártja által benyújtott és elfogadott javaslat megszavazásával tizenhét év után állítják vissza a sorkatonaságot az országban.

Az indoklás szerint a korszerűsített képzési program bevezetése, a változó biztonsági körülmények, a természeti katasztrófák és a globális válságok, valamint a növekvő európai készültség trendjei miatt döntöttek – írja a Croatia Week. A horvát Védelmi Minisztérium most rendeleteket fogad el az új rendszer gyakorlatba ültetésére. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy nyolcszáz sorkatonával.