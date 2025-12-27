Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

Nigéria évek óta küzd a szélsőséges csoportok ellen, akiknek kiemelt célpontjává vált a keresztény közösség

Afrikában egyre nagyobb problémát jelentenek az iszlám szélsőségesek támadásai. Nigériában legalább 20 ember vesztette életét az Iszlám Állam által elkövetett támadássorozatban az ünnepek előtt, Donald Trump amerikai elnök pedig nem várt tovább a megtorlással.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 20:13
Fotó: BOUREIMA HAMA Forrás: AFP
Az elmúlt időszakban egyre több olyan, keresztények elleni támadássorozat történt Afrikában, amelyek részben vagy teljesen iszlám szélsőségesekhez köthetők. Karácsony előtt Nigériában legalább 20 ember esett áldozatul azoknak az összehangolt támadásoknak, amelyek a kontinensen egyre aktívabb Iszlám Államhoz köthetők – írja az Origo. 

Trump megelégelte a nigériai kormányzat tétlenségét és támadást indított a terrorista csoport ellen
Fotó: BOUREIMA HAMA / AFP

A karácsony előtti napokban Judd Saul, az Equipping the Persecuted Initiative alapítója és igazgatója nyilvános figyelmeztetést adott ki a karácsonyi időszakban Nigéria középső övezetében élő keresztény közösségek elleni küszöbön álló támadások miatt.

Nem sokkal a figyelmeztetés után pedig meg is kezdődtek a támadások. December 16-án, kedden fegyveresek támadtak egy csoport fiatal keresztény bányászra egy bányásztáborban Jos városa mellett, Plateau államban, 12 embert megölve. Nem sokkal később Benue állam Guma megyéjében a lakosok újabb, keresztény közösségek elleni támadásokról számoltak be, amelyek legalább négy ember halálát okozták. 

A jelenség nem példa nélküli, miután az elmúlt időszakban egyre több elszeparált keresztény közösség nézett szembe súlyos támadásokkal. 

A Közel-Kelet átrendeződésével ugyanis az iszlám szélsőségesek is akcióba lendültek, az Iszlám Állam pedig megvette a lábát Nigériában. A hatóságok ugyan a közlés szerint nyomoznak a támadások ügyében, azonban eddig letartóztatások nem történtek, ahogy a hatóságok nem közöltek adatokat az elraboltak és a halottak számáról sem. 

Trump nem várt a megtorlással

Az Egyesült Államok már korábban is kritikával élt a nigériai vezetéssel szemben, amiért nem védi meg a keresztény közösségeket. Donald Trump amerikai elnök türelme azonban a karácsonyi támadások után végleg elfogyott. Az Egyesült Államok légicsapásokat indított az Iszlám Államhoz köthető fegyveresek ellen Nigéria északnyugati részén. 

Donald Trump amerikai elnök „erőteljesnek és halálosnak” nevezte a karácsonyi támadásokat, a csoportot pedig „terrorista söpredéknek” nevezte, hozzátéve, hogy „elsősorban ártatlan keresztényeket vettek célba és öltek kegyetlenül”.

Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter egyébként megerősítette, hogy közös akcióról volt szó, amelyben Nigéria is részt vett.

Nigéria évek óta küzd a szélsőséges csoportok ellen, ez korábban első sorban a Boko Haram volt, azonban az Iszlám Állam lényegében újraszervezte magát az ország határvidékén, ez pedig komoly biztonsági kockázatokat jelent nem csak a kontinensre nézve. Trump egyébként már novemberben utasította a hadsereget, hogy készüljön fel egy esetleges beavatkozásra Nigériában. 

Borítókép: Emberek gyülekeznek egy terrorizmus elleni gyűlésen Nigériában  (Fotó: AFP)

