Nigéria évek óta küzd a szélsőséges csoportok ellen, akiknek kiemelt célpontjává vált a keresztény közösség

Az elmúlt időszakban egyre több olyan, keresztények elleni támadássorozat történt Afrikában, amelyek részben vagy teljesen iszlám szélsőségesekhez köthetők. Karácsony előtt Nigériában legalább 20 ember esett áldozatul azoknak az összehangolt támadásoknak, amelyek a kontinensen egyre aktívabb Iszlám Államhoz köthetők – írja az Origo.

Trump megelégelte a nigériai kormányzat tétlenségét és támadást indított a terroristacsoport ellen

Fotó: BOUREIMA HAMA / AFP

A karácsony előtti napokban Judd Saul, az Equipping the Persecuted Initiative alapítója és igazgatója nyilvános figyelmeztetést adott ki a karácsonyi időszakban Nigéria középső övezetében élő keresztény közösségek elleni küszöbön álló támadások miatt.

Nem sokkal a figyelmeztetés után pedig meg is kezdődtek a támadások. December 16-án, kedden fegyveresek támadtak egy csoport fiatal keresztény bányászra egy bányásztáborban Jos városa mellett, Plateau államban, 12 embert megölve. Nem sokkal később Benue állam Guma megyéjében a lakosok újabb, keresztény közösségek elleni támadásokról számoltak be, amelyek legalább négy ember halálát okozták.