Megfigyelő-repülőgépek szállnak fel – Washington készen áll

A nyugat-afrikai megfigyelő járatok azt követően indultak meg, hogy Trump novemberben nyíltan bírálta Nigériát, amiért szerinte nem képes megállítani a keresztény közösségeket célzó erőszakot. Az amerikai elnök akkor katonai fellépés lehetőségét is kilátásba helyezte. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy néhány hónappal korábban egy amerikai pilótát raboltak el a szomszédos Nigerben, aki egy missziós szervezetnél dolgozott – erről ír a Reuters.

Az Egyesült Államok november vége óta rendszeres hírszerző és megfigyelő repüléseket hajt végre Nigéria felett. Fotó: AFP

A repüléskövetési adatok alapján a megfigyelési feladatokat egy amerikai vállalkozó által üzemeltetett repülőgép végzi. A gép rendszerint Ghánából, Accrából száll fel, Nigéria felett repül, majd visszatér a ghánai fővárosba. Az üzemeltető a Mississippi államban bejegyzett Tenax Aerospace, amely speciális küldetésekre alkalmas repülőgépeket biztosít, és szorosan együttműködik az amerikai hadsereggel. A repülési adatokat Liam Karr, az American Enterprise Institute kritikus fenyegetések projektjének afrikai vezetője is elemezte. Szerinte a művelet egyértelműen egy accrai repülőtérről indul, amely régóta az amerikai hadsereg afrikai logisztikai hálózatának egyik központja. Karr úgy fogalmazott: