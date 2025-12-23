Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Megfigyelő-repülőgépek szállnak fel – Washington készen áll

Az Egyesült Államok november vége óta hírszerzési célú felderítő repüléseket végez Nigéria felett. Amerikai tisztviselők nyilatkozatai szerint a műveletek a Washington és Abuja közötti biztonsági együttműködés erősödésére utalnak, ugyanakkor az akciók időzítése nem független Donald Trump korábbi, katonai beavatkozással fenyegető kijelentéseitől sem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 10:23
Megfigyelő repülőgépek szállnak fel Ghánából – Washington figyeli Nigériát Forrás: AFP
A nyugat-afrikai megfigyelő járatok azt követően indultak meg, hogy Trump novemberben nyíltan bírálta Nigériát, amiért szerinte nem képes megállítani a keresztény közösségeket célzó erőszakot. Az amerikai elnök akkor katonai fellépés lehetőségét is kilátásba helyezte. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy néhány hónappal korábban egy amerikai pilótát raboltak el a szomszédos Nigerben, aki egy missziós szervezetnél dolgozott – erről ír a Reuters.

Az Egyesült Államok november vége óta rendszeres hírszerző és megfigyelő repüléseket hajt végre Nigéria felett
Az Egyesült Államok november vége óta rendszeres hírszerző és megfigyelő repüléseket hajt végre Nigéria felett. Fotó: AFP

A repüléskövetési adatok alapján a megfigyelési feladatokat egy amerikai vállalkozó által üzemeltetett repülőgép végzi. A gép rendszerint Ghánából, Accrából száll fel, Nigéria felett repül, majd visszatér a ghánai fővárosba. Az üzemeltető a Mississippi államban bejegyzett Tenax Aerospace, amely speciális küldetésekre alkalmas repülőgépeket biztosít, és szorosan együttműködik az amerikai hadsereggel. A repülési adatokat Liam Karr, az American Enterprise Institute kritikus fenyegetések projektjének afrikai vezetője is elemezte. Szerinte a művelet egyértelműen egy accrai repülőtérről indul, amely régóta az amerikai hadsereg afrikai logisztikai hálózatának egyik központja. Karr úgy fogalmazott: 

Mindez arra utal, hogy az Egyesült Államok megpróbálja újjáépíteni képességeit a térségben, miután Niger tavaly felszólította az amerikai csapatokat, hogy hagyják el az országban épített, stratégiai jelentőségű légibázist, és inkább Oroszországhoz fordult biztonsági segítségért.

Az elemző szerint az elmúlt hetekben egyértelműen megfigyelhető volt a hírszerző és megfigyelő repülések újraindulása Nigéria felett. Egy volt amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a szóban forgó repülőgép csak egy azon eszközök közül, amelyeket a Trump-adminisztráció novemberben Ghánába telepített át. Elmondása szerint a küldetések céljai között szerepel az elrabolt amerikai pilóta felkutatása, valamint hírszerzés a Nigériában aktív militáns csoportokról. 

Idetartozik a Boko Haram és annak szakadár szervezete, az Iszlám Állam nyugat-afrikai tartománya is.

Az országban működő fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak
Az országban működő fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak. Fotó: AFP

Egy jelenlegi amerikai tisztviselő megerősítette, hogy az érintett repülőgép Nigéria felett végzett repüléseket, de a diplomáciai érzékenység miatt további részleteket nem közölt. 

Egy másik kormányzati forrás szerint Washington továbbra is együttműködik Nigériával a vallási erőszak, a keresztényellenes támadások és a terrorizmus terjedésének megfékezésében. A tisztviselők névtelenséget kértek. A Pentagon közleményben jelezte, hogy Trump Nigériával kapcsolatos üzenete után produktív egyeztetések zajlottak az érintett felek között, ugyanakkor hírszerzési kérdésekről nem kívántak nyilatkozni. 

A nigériai kormány álláspontja szerint az országban működő fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak. 

Abuja visszautasítja azt az amerikai narratívát, amely kizárólag a keresztények üldöztetésére helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor kész együttműködni az Egyesült Államokkal a militáns csoportok elleni fellépés erősítésében. Nigéria vallási szempontból megosztott ország: északon többségében muszlimok, délen főként keresztények élnek.

Egy nigériai biztonsági forrás szerint november 20-án magas szintű találkozón állapodtak meg arról, hogy amerikai légi eszközöket vetnek be hírszerzési célokra. 

A repülőgépet először november elején látták a floridai MacDill légibázison, majd néhány héttel később Ghánába érkezett. Az adatok szerint azóta szinte naponta repül Nigéria felett. A gép egy Gulfstream V típusú, nagy hatótávolságú repülő, amelyet gyakran alakítanak át hírszerző és felderítő feladatok ellátásához.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

