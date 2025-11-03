Trump figyelme Nigériára összpontosul, és ezúttal nem diplomáciát ígér

Nigéria visszautasította a vádakat

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy katonákat küldhet Nigériába, vagy légicsapásokat rendelhet el, ha nem áll le a keresztények elleni tömeges erőszak. A katonai beavatkozással való fenyegetés egy nappal azután hangzott el, hogy az amerikai kormány visszahelyezte Nigériát a „különös aggodalomra okot adó országok” közé. Ezen a listán azok az államok szerepelnek, amelyeket Washington a vallásszabadság megsértésével vádol, köztük Kína, Oroszország, Mianmar, Észak-Korea és Pakisztán is. Trump vasárnap ismét utalt arra, hogy több lehetséges katonai lépést is mérlegel – számolt be róla az al-Dzsazíra.

A nigériai kormány válaszul közölte, hogy elfogadná az Egyesült Államok támogatását a fegyveres csoportok elleni harcban, ha az tiszteletben tartja Nigéria szuverenitását. Ugyanakkor nigériai források tagadták, hogy keresztények ellen zajlik célzott üldöztetés, mondván, a Boko Haramhoz és az al-Káidához kötődő fegyveresek minden vallási közösség tagjait támadják.

A nigériai külügyminisztérium szóvivője vasárnap kijelentette:

Nem vagyunk büszkék a kialakult helyzetre, de az a narratíva, hogy kizárólag keresztényeket támadnak, nem igaz. Nigériában nincs keresztény népirtás

– mondta. Bár az emberi jogi szervezetek felszólították a nigériai kormányt, hogy tegyen többet az országban zajló erőszak visszaszorításáért – amiért a Boko Haram és más fegyveres csoportok felelősek – szakértők szerint a „keresztény népirtásról” szóló állítások hamisak és leegyszerűsítők.

Folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy elismerjük, történtek gyilkosságok Nigériában, de ezek nem korlátozódtak pusztán a keresztényekre. Muszlimokat is ölnek, a hagyományos vallások követőit is… Az áldozatok többsége nem keresztény.

Egy nigériai ügyvéd és konfliktuselemző az al-Dzsazírának nyilatkozva kijelentette, hogy a fegyveres csoportok nem tesznek különbséget a vallások között: muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak, piacokat robbantanak, templomokat és mecseteket rombolnak le. Hozzátette, hogy Trump kijelentései csak tovább erősítik a szélsőséges nézeteket. A jogász szavait az amerikai ACLED válságfigyelő intézet adatai is megerősítik.