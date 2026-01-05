Ez nagyot szólna: a Liverpool kulcsemberét vinné a Real, bankot robbantana érte

A nyáron mélyen a zsebükbe nyúltak a Liverpool tulajdonosai, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), majd Alexander Isak (Newcastle) leigazolásakor is Premier League-rekordot döntöttek, és rajtuk kívül is bőven voltak érkezők, Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Kerkez Milos (Bournemouth), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Giovanni Leoni (Parma), Freddie Woodman (Preston) és Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) is a Vörösöknél kötött ki. Egy nagy terve azonban nem jött össze az angol bajnoknak, Marc Guéhit az utolsó pillanatban mégsem adta el a Crystal Palace.

Gravenberchtől nem szívesen válna meg a Liverpool (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arra lehetett számítani, hogy a Liverpool a télen megpróbálja pótolni ezt a hiányosságot, és belső védőt hoznak a csapathoz, illetve jelenleg támadóknak is híján van a gárda. De lehet, hogy a télen nem lesz nagy mozgolódás a klubnál, legalábbis megbízható források ezt állítják.

A Liverpool kulcsemberét vinné a Real Madrid

Persze eddig csak lehetséges érkezőkről volt szó, távozókról nem, márpedig a legújabb pletykák szerint a Real Madrid tenne arról, hogy legalább egy legyen belőle. A Fichajesre hivatkozva több portál is beszámolt arról, hogy a királyi gárda a Liverpool egyik legfontosabb játékosát, Ryan Gravenberchet szemelte ki magának. A spanyol fővárosban úgy látják, a Xabi Alonso vezetőedző kívánságlistáján szereplő holland válogatott futballista jó befektetés lenne, 23 éves, tehát még fiatal, és akár az egész következő évtizedben meghatározó tagja lehetne a Real Madrid középpályájának.

Ez persze a Liverpoolra is igaz lehetne, hiszen Gravenberch – különösen Arne Slot kinevezése óta – kirobbanthatatlan a csapatból. A bajnoki címmel véget ért idényben mindössze egy-egy Premier League- és Bajnokok Ligája-mérkőzést hagyott ki, és az is csak elvétve fordult elő, hogy lecserélték. Ez igaz a mostani kiírásra is, az angol élvonalban és a BL-ben is egy-egy meccsről maradt le eddig, és most sem a holland edző tette őt ki a csapatból, hanem eltiltás vagy bokaproblémák miatt maradt ki.

Ezek alapján nehéz elképzelni, hogy a Liverpool megválna tőle, főleg, hogy a szerződése 2028 nyaráig szól. A hírek szerint eszükbe sem jutott az angoloknak, hogy eladják őt, de a Real Madrid a hosszú távú jövőt szem előtt tartva akár 120 millió eurót is adna érte, sőt, egyes portálok szerint már be is jelentkezett a Liverpoolnál egy ekkora ajánlattal. Az összeg láttán meginoghat a klub, de ha még el is engedné Gravenberchet, arra vélhetően inkább a nyáron kerülne sor, amikor könnyebb lenne őt pótolni.