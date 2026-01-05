Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

Real MadridLiverpoolPremier League

Ez nagyot szólna: a Liverpool kulcsemberét vinné a Real, bankot robbantana érte

A Liverpool több fronton is erősítésre szorulna a télen, de kérdés, hogy lesznek-e érkezők, mert sajtóértesülések szerint a nyári költekezés után csendes átigazolási időszakra készülnek a klubnál. A Real Madrid azonban megkavarhatja az állóvizet, szárnyra kapott a pletyka, hogy a spanyol gigász a Liverpool egyik kulcsjátékosáért bankot robbantana.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 12:25
Ryan Gravenberch (balról a második) kihagyhatatlan a Liverpoolból Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyáron mélyen a zsebükbe nyúltak a Liverpool tulajdonosai, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), majd Alexander Isak (Newcastle) leigazolásakor is Premier League-rekordot döntöttek, és rajtuk kívül is bőven voltak érkezők, Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Kerkez Milos (Bournemouth), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Giovanni Leoni (Parma), Freddie Woodman (Preston) és Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) is a Vörösöknél kötött ki. Egy nagy terve azonban nem jött össze az angol bajnoknak, Marc Guéhit az utolsó pillanatban mégsem adta el a Crystal Palace.

Gravenberchtől nem szívesen válna meg a Liverpool
Gravenberchtől nem szívesen válna meg a Liverpool (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arra lehetett számítani, hogy a Liverpool a télen megpróbálja pótolni ezt a hiányosságot, és belső védőt hoznak a csapathoz, illetve jelenleg támadóknak is híján van a gárda. De lehet, hogy a télen nem lesz nagy mozgolódás a klubnál, legalábbis megbízható források ezt állítják.

A Liverpool kulcsemberét vinné a Real Madrid

Persze eddig csak lehetséges érkezőkről volt szó, távozókról nem, márpedig a legújabb pletykák szerint a Real Madrid tenne arról, hogy legalább egy legyen belőle. A Fichajesre hivatkozva több portál is beszámolt arról, hogy a királyi gárda a Liverpool egyik legfontosabb játékosát, Ryan Gravenberchet szemelte ki magának. A spanyol fővárosban úgy látják, a Xabi Alonso vezetőedző kívánságlistáján szereplő holland válogatott futballista jó befektetés lenne, 23 éves, tehát még fiatal, és akár az egész következő évtizedben meghatározó tagja lehetne a Real Madrid középpályájának.

Ez persze a Liverpoolra is igaz lehetne, hiszen Gravenberch – különösen Arne Slot kinevezése óta – kirobbanthatatlan a csapatból. A bajnoki címmel véget ért idényben mindössze egy-egy Premier League- és Bajnokok Ligája-mérkőzést hagyott ki, és az is csak elvétve fordult elő, hogy lecserélték. Ez igaz a mostani kiírásra is, az angol élvonalban és a BL-ben is egy-egy meccsről maradt le eddig, és most sem a holland edző tette őt ki a csapatból, hanem eltiltás vagy bokaproblémák miatt maradt ki.

Ezek alapján nehéz elképzelni, hogy a Liverpool megválna tőle, főleg, hogy a szerződése 2028 nyaráig szól. A hírek szerint eszükbe sem jutott az angoloknak, hogy eladják őt, de a Real Madrid a hosszú távú jövőt szem előtt tartva akár 120 millió eurót is adna érte, sőt, egyes portálok szerint már be is jelentkezett a Liverpoolnál egy ekkora ajánlattal. Az összeg láttán meginoghat a klub, de ha még el is engedné Gravenberchet, arra vélhetően inkább a nyáron kerülne sor, amikor könnyebb lenne őt pótolni.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.