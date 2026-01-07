Tagadja, tehát igaz

Mi aztán soha, de soha nem támogattunk és nem is fogunk támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezetne – zörögte szokásos, bántalmazó modorában Magyar Péter. Szinte sértetten mondta mindezt, mintha még a feltételezés is bántó lenne számára. Ők? Háborút elhúzni? Ugyan kérem! Aljas rágalom, propaganda, illetve Tóni!

S mindeközben a valóság? A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.

A tiszások által heurékázva megszavazott dokumentum 35. pontjában ez áll: az Európai Unió „határozottan megerősíti feltétel nélküli és teljes támogatását Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni szabadságáért és demokráciájáért folytatott küzdelmében, és hangsúlyozza a magas szintű finanszírozás folyamatos szükségességét”. Továbbá: „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség”. Emellett üdvözlik a „tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna-hitel együttműködési mechanizmuson keresztül”.

Talán már tíz IQ-ponttal is belátható: az orosz vagyon lefoglalása nemhogy eszkaláció, hanem hadüzenet.

Amúgy Manfred (Kígyó) Weber világosan megmondta: az Európai Néppártba az léphet be, aki ájultan hanyatt esik Ukrajna nagyszerűsége előtt, és hajlandó minden pénzt (mármint az adófizetőkét) odatalicskáztatni nekik. Ennek tudatában (no meg a mentelmi joga érdekében) lépett be a néppártba, bújt be Manfred óvó szárnyacskái alá a feleségét lehallgató és eláruló anyaszomorító. És mint pofozkodó telefontolvajt az Ötkertből, úgy vágnák ki őt meg az „agyhalott Soros-ügynökeit” a frakcióból, ha nem szavazna meg egy fontos, Ukrajnát balzsamozó előterjesztést. Az igazsághoz hozzátartozik: maga

Magyar Péter nem igazán szavaz meg ilyesmiket meg úgy nagyjából semmit, de csak azért, mert nem szokása bejárni a munkahelyére.

Tavaly július óta nem ette oda a fene, ám ez idő alatt körülbelül ötvenmillió forintot (az európai adófizetők pénzét) azért fölvett, fizetésként. Hogy égetné ki a bukszáját!

Aztán azt is kikérte magának az övcsatos, hogy ők bármikor is támogatták volna a migránskvótát vagy a migránspaktumot. Nyilván meglepi a tisztelt olvasót, de ebben is hazudik Tisza-vezér úr. Mert nem tud nem hazudni. Az uniós költségvetés elfogadásakor a tiszások önfeledten adták áldásukat arra, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migránspaktum, továbbá sok milliárd eurót töltöttek bele a migrációs alapba, hogy legyen miből wellnesseztetni a beözönlő barbárokat. Az is tény, hogy az Európai Néppárt stratégiai dokumentuma és munkaterve fő célként határozta meg 2025-re a migrációs paktum végrehajtását.

Meglepő mindez? Aligha. Hiszen a felesége lehallgatását is letagadta (amivel megelőzően még büszkélkedett). Tagadta, hogy hívták volna interjúzni az ATV-be, és amikor Rónai Egon elétette a bizonyítékokat, dühöngve kiviharzott a stúdióból.

Pártja kiszivárgott adóterveit, aztán hatszáz oldalas megszorító csomagját is letagadta. Miért ne tagadná hát le, hogyan szavaznak odakint? Márciusban azt is letagadta, hogy aláírtak volna egy háborúpárti előterjesztést az EP-ben, s hiába volt rajta az aláírásuk, hamisításról handabandázott. Gyűlöletszektáját látha­tóan az sem zavarná, ha konteómessiásukról kiderülne, konyhakéssel a kezében terrorizálta családját. És tényleg.