Erre nagyon kell figyelnie a Fradinak a Braga ellen

Az SC Braga az UEFA klubrangsorában a 44. helyen áll, míg a Ferencváros az 50. pozíciót foglalja el. A portugál klub története során még nem nyert bajnoki címet, de a bajnokság élmezőnyének állandó tagja, és rendszerint a három nagy, a Benfica, a Porto és a Sporting mögött a negyedik erőt képviseli. A Portugál Kupát háromszor is megnyerte, 2011-ben pedig az Európa-liga döntőjéig jutott, ahol a Porto ellen maradt alul. A klub történetében magyarok is fontos szerepet játszottak. Az 1930-as években Szabó József edző javaslatára változtatta meg színeit zöldről piros-fehérre a Braga, miután a magyar szakember az Arsenal egyik mérkőzésén járt. A klub mezét viselte Fehér Miklós is, aki kölcsönben 26 mérkőzésen 14 gólt szerzett a portugál együttesben.

A Braga spanyol vezetőedzője, Carlos Vicens közel egy éve irányítja a csapatot scbraga.pt

A Braga a hajrában is erős

A Braga gazdaságilag is erős, stabil klubnak számít. A játékoskeret értéke közel 150 millió euró, ebben az idényben mintegy 50 millió eurót költöttek erősítésekre. Igazoltak a Barcelonától is, Pau Víctor szerződött a portugálokhoz. Kilenc válogatott játékos szerepel a keretben, közülük a legismertebb a 39 éves Európa-bajnok irányító, Joao Moutinho, míg a támadósorban Ricardo Horta és Rodrigo Zalazar számít meghatározó futballistának.