Erre nagyon kell figyelnie a Fradinak a Braga ellen

A Ferencváros a portugál Braga ellen folytatja szereplését az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első mérkőzését csütörtökön 21 órától rendezik a Groupama Arénában, a visszavágót pedig március 18-án Braga otthonában játsszák. A magyar bajnokra komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező ellenfél vár, amely az elmúlt években stabil szereplője lett az európai kupaporondnak. A portugál csapat a bajnokságban negyedik helyen áll, az utóbbi két mérkőzésén négy pontot szerzett, ráadásul mindkétszer a hosszabbításban növelte pontjainak a számát.

Kibédi Péter
2026. 03. 11. 5:13
Az SC Braga az UEFA klubrangsorában a 44. helyen áll, míg a Ferencváros az 50. pozíciót foglalja el. A portugál klub története során még nem nyert bajnoki címet, de a bajnokság élmezőnyének állandó tagja, és rendszerint a három nagy, a Benfica, a Porto és a Sporting mögött a negyedik erőt képviseli. A Portugál Kupát háromszor is megnyerte, 2011-ben pedig az Európa-liga döntőjéig jutott, ahol a Porto ellen maradt alul. A klub történetében magyarok is fontos szerepet játszottak. Az 1930-as években Szabó József edző javaslatára változtatta meg színeit zöldről piros-fehérre a Braga, miután a magyar szakember az Arsenal egyik mérkőzésén járt. A klub mezét viselte Fehér Miklós is, aki kölcsönben 26 mérkőzésen 14 gólt szerzett a portugál együttesben.

A Braga spanyol vezetőedzője, Carlos Vicens közel egy éve irányítja a csapatot
A Braga a hajrában is erős

A Braga gazdaságilag is erős, stabil klubnak számít. A játékoskeret értéke közel 150 millió euró, ebben az idényben mintegy 50 millió eurót költöttek erősítésekre. Igazoltak a Barcelonától is, Pau Víctor szerződött a portugálokhoz. Kilenc válogatott játékos szerepel a keretben, közülük a legismertebb a 39 éves Európa-bajnok irányító, Joao Moutinho, míg a támadósorban Ricardo Horta és Rodrigo Zalazar számít meghatározó futballistának.

A portugálok az Európa-liga alapszakaszában a hatodik helyen zártak, így közvetlenül jutottak a nyolcaddöntőbe. A sorozatban többek között a Nottingham Forestet és a Celticet is legyőzték. A bajnokságban a számukra megszokott negyedik helyen állnak, legutóbb pedig a Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre készülő Sporting ellen mentettek pontot hazai pályán. A 2-2-es döntetlennel zárult mérkőzésen a 96. percben Zalazar talált a kapuba tizenegyesből. A bragai együttes egymás után másodszor szerzett gólt a 96. percben: egy fordulóval korábban a Nacional ellen idegenben, ugyancsak Zalazar büntetője hozott 2-1-es győzelmet.

A Braga góljai az Európa-liga 2025/26-os kiírásában:

A skót bírót mindkét csapat ismeri

A Ferencváros–Braga mérkőzést a 35 éves skót Nick Walsh vezeti. A játékvezető mindkét csapattal találkozott már: 2024 júniusában ő dirigálta a Ferencváros Borac Banja Luka elleni Európa-liga-selejtezőjét (0-0), 2025 januárjában pedig az Union Berlin–Braga (2-1) mérkőzésen bíráskodott. A magyar válogatott egyik mérkőzésén is közreműködött, a 2021-es San Marino–Magyarország (0-3) világbajnoki selejtezőn.

