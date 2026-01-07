Premier LeagueCody Gakpoflorian wirtzArne SlotSzoboszlai DominikLiverpool FC

Az első félidők átka sújtja a Liverpoolt, Arne Slot mégsem adja fel az elveit

A listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool csütörtök esti londoni rangadója zárja az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 21. fordulóját. Az előző meccsén Szoboszlai Dominik csapata hosszabbításban bekapott góllal vesztett két pontot a Fulham otthonában, de a Vörösök háza táján mostanság az igazán nagy gond az, hogy Arne Slot vezetésével húsz forduló után sem látszik, hogy milyen játékot akar játszani az angol bajnok. A holland edző állása egyre nagyobb veszélyben van, és az Ágyúsok elleni vereség akár pontot is tehet Slot liverpooli karrrierjének végére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 4:50
Arne Slot vezetésével a Liverpool egyre nagyobb gondban van, elúszni látszik a címvédés Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Liverpool tavaly szerezte meg története 20. bajnoki címét , és a Premier Leauge elsőség felé vezetett menetelés során még tisztán látszott, hogy a Vörösök milyen játékkal akartak célhoz érni. Arne Slot együttese diktálta a tempót, sokat birtokolta a labdát, sok helyzetet alakított ki, de a holland edző a letámadásban is nagyon erős volt, a támadójáték volt fókuszban. A holland szakember rengeteg dícséretet kapott, miközben a Liverpool elsöpörte hazai riválisait. A nyári igazolások azonban zűrzavaros időszakot hoztak az Anfield Roadra, és azóta nem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt az angol bajnok.

Arne Slot kitart a játékfilozófiája mellett a Liverpoolnál
Arne Slot kitart a játékfilozófiája mellett a Liverpoolnál. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Arne Slot nem változtatott, mégsem jönnek az eredmények

A 2025/2026-os szezon elején a Liverpool szerencsével nyerte a meccseket, de a csapat összteljesítménye nem javult, s a folytatásban nem is maradt el a lejtmenet: Szoboszlaiék tizenkét mérkőzésükből kilencet elvesztettek minden sorozatot figyelembe véve. November végén picit rendeződött a helyzet, a Vörösök visszakerült a top négybe, három ponttal a Chelsea előtt az ötödik helyen, ugyanakkor a kételyek csak nőttek Arne Slot csapatával kapcsolatban. A holland edző biztonsági játékra váltott, ami nehezebben verhetővé tette a csapatot, de ezzel együtt eltűnt a látványos foci is. Kockázatkerülőbbé váltak, óvatosabbak, kevésbé szórakoztatóak. A Liverpool trénere viszont cáfolta, hogy nagyon sokat változott volna a játékstílusuk.

— A focifilozófiám nem változott idén az előző szezonokhoz képest — állította Slot a vasárnapi, Fulham elleni 2–2 után.

— A korábbi meccseinkhez képest szeretnénk ötször annyi helyzetet kialakítani, és az ellenfeleknek egyetlen lehetőséget sem adni. Viszont amikor támadóbb szellemben futballoztunk, nem hiszem, hogy több esélyünk lett volna a gólszerzésre, ellenben más csapatoknak sokkat több helyzett engedtünk sokkal többet engedtünk. 

Szívesen játszanék akár nyolc támadóval is, ha az védekezésben megoldható lenne. De ha ők nem védekeznek, akkor nehéz meccseket nyernünk 

— fejtette ki a holland edző, akinek a Fulham ellen minden bizonnyal hiányozhatott az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah, a lábtörés után lábadozó Alexander Isak és a combsérüléssel küzdő Hugo Ekitike.

Nem tudnak gólt lőni az első félidőben

A csereként beálló holland válogatott Cody Gakpo és a 116 millió fontért leigazolt Florian Wirtz, bár mindketten gólt szereztek, sem igazán tudtak segíteni a Fulham ellen, a Liverpool játéka túl lassú és kiszámítható volt. Slot a meccs után arról beszélt, hogy náluk volt a labda, így uralták a meccset, de hiába a labdabirtoklási fölény, ha nem volt meg az átűtőerő a kapu előtt. 

A Liverpoolnak húsz bajnoki mérkőzéséből ez volt a tizenharmadik alkalom, hogy az első félidőben nem tudtak betalálni az aktuális ellenfél kapujába.

 Amikor Slot a védelem megerősítésére Joe Gomezet cserélte be a vezető gólt szerző Cody Gakpo helyett, úgy tűnt, hogy a Liverpool behúzza a meccset. Azonban nem így történt, Harrison Reed parádés lövése 2–2-re módosította az állást. 

Harrison Reed ünnepli a gólját, Szoboszlai bánkódik, Arne Slot együttese ismét pontokat vesztett.
Harrison Reed ünnepli a gólját, Szoboszlai bánkódik, Arne Slot együttese ismét pontokat vesztett. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Reed 2023 áprilisa óta nem szerzett gólt a Premier League-ben.

 Arne Slot később elismerte, hogy hosszú bedobásra számítottak a tizenhatos előterébe, nem pedig egy távoli lövésre. Lehet, hogy nem változtatott volna semmit a végeredményen, de túl lassan reagálták le a szituációt.

Ha nem vagy részese a Liverpool mindennapjainak és nem követed minden meccsünket, akkor azt gondolnád, hogy Gakpo gólja után megnyertük a meccset. Sajnos hónapok hasonló dolgokat élek meg. Sokszor a mérkőzés végén olyan gólt kapunk, amelyre nem számítunk. Meglep ez bárkit?

— tette hozzá Slot, akinek csapat a Crystal Palace, a Chelsea és a Leeds elleni hasonló hosszabbításban kapott találatok után vesztett pontokat. Ez már hat pont, amit a Liverpool az idény során az utolsó pillanatokban elpazarolt a bajnoki mérkőzéseken. Hogy ez a tavaszi bajnoki hajrára mennyire lehet drága, az majd kiderül.

Ha Slot korábbi nyilatkozatai alapján nem is változott meg a futballfilozófiája nem változott, a holland edző akkor sem nem lehet elégedett azzal, amit az utóbbi időben a Liverpool produkált A szurkolók által (is) oly sokra tartot identitás elveszett, s Szoboszlaiék jelenlegi formája alapján az Arsenal elleni, csütörtöki idegenbeli fellépés a Emiratesben a szezon legijesztőbb kihívásának ígérkezik. 

A regnáló bajnok hátránya 14 pont az éllovas Ágyúsok mögött, ráadásul idegenben a bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le a fővárosi riválist. 

A listavezető jobb formában van, elvégre a szeptember óta lejátszott 17 bajnokija közül csak egyet veszített el, még december elején az Aston Villa otthonában. Legutóbbi öt Premier League-mérkőzését egyaránt megnyerte, ugyanakkor idénybeli két veresége közül a másikat éppen a Liverpooltól szenvedte el. Az augusztus végén játszott, és 1-0-s liverpooli sikerrel véget ért összecsapás Szoboszlai parádés szabadrúgásgóljával dőlt el a 83. percben.

 

