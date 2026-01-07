Az első félidők átka sújtja a Liverpoolt, Arne Slot mégsem adja fel az elveit

A Liverpool tavaly szerezte meg története 20. bajnoki címét , és a Premier Leauge elsőség felé vezetett menetelés során még tisztán látszott, hogy a Vörösök milyen játékkal akartak célhoz érni. Arne Slot együttese diktálta a tempót, sokat birtokolta a labdát, sok helyzetet alakított ki, de a holland edző a letámadásban is nagyon erős volt, a támadójáték volt fókuszban. A holland szakember rengeteg dícséretet kapott, miközben a Liverpool elsöpörte hazai riválisait. A nyári igazolások azonban zűrzavaros időszakot hoztak az Anfield Roadra, és azóta nem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt az angol bajnok.

Arne Slot kitart a játékfilozófiája mellett a Liverpoolnál. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Arne Slot nem változtatott, mégsem jönnek az eredmények

A 2025/2026-os szezon elején a Liverpool szerencsével nyerte a meccseket, de a csapat összteljesítménye nem javult, s a folytatásban nem is maradt el a lejtmenet: Szoboszlaiék tizenkét mérkőzésükből kilencet elvesztettek minden sorozatot figyelembe véve. November végén picit rendeződött a helyzet, a Vörösök visszakerült a top négybe, három ponttal a Chelsea előtt az ötödik helyen, ugyanakkor a kételyek csak nőttek Arne Slot csapatával kapcsolatban. A holland edző biztonsági játékra váltott, ami nehezebben verhetővé tette a csapatot, de ezzel együtt eltűnt a látványos foci is. Kockázatkerülőbbé váltak, óvatosabbak, kevésbé szórakoztatóak. A Liverpool trénere viszont cáfolta, hogy nagyon sokat változott volna a játékstílusuk.

— A focifilozófiám nem változott idén az előző szezonokhoz képest — állította Slot a vasárnapi, Fulham elleni 2–2 után.

— A korábbi meccseinkhez képest szeretnénk ötször annyi helyzetet kialakítani, és az ellenfeleknek egyetlen lehetőséget sem adni. Viszont amikor támadóbb szellemben futballoztunk, nem hiszem, hogy több esélyünk lett volna a gólszerzésre, ellenben más csapatoknak sokkat több helyzett engedtünk sokkal többet engedtünk.

Szívesen játszanék akár nyolc támadóval is, ha az védekezésben megoldható lenne. De ha ők nem védekeznek, akkor nehéz meccseket nyernünk

— fejtette ki a holland edző, akinek a Fulham ellen minden bizonnyal hiányozhatott az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah, a lábtörés után lábadozó Alexander Isak és a combsérüléssel küzdő Hugo Ekitike.