Trump katonai akciót jelentett be

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében – jelentette be Donald Trump, amerikai elnök washingtoni idő szerint a csütörtök esti órákban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 6:15
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen. 

Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben

– fogalmazott Donald Trump. 

Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a "keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt". Donald Trump Truth Social bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a „radikális iszlamista terrorizmus virágzását”. Az amerikai elnök a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt "olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni". December első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt. 

Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben. 

A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban Nigériát a "különös aggodalomra okot adó országok" listájára vette a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

