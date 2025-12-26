Trump katonai akciót jelentett be

Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a "keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt". Donald Trump Truth Social bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a „radikális iszlamista terrorizmus virágzását”. Az amerikai elnök a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt "olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni". December első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt.

Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben.

A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban Nigériát a "különös aggodalomra okot adó országok" listájára vette a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)