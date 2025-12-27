Kanada 2,5 milliárd dollárt ad Ukrajnának

A kanadai kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól. Rövid közös sajtótájékoztatójukon Carney arról is beszélt, hogy az igazságos és tartós ukrajnai békéhez elengedhetetlen „egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni”.

Mark Carney kanadai miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE

A péntek éjszakai Ukrajna elleni orosz támadásokra utalva a kanadai kormányfő azt mondta, „azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez”.