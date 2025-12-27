támogatásUkrajnaKanada

Kanada 2,5 milliárd dollárt ad Ukrajnának

Kanada további gazdasági segélyt nyújt Ukrajnának 2,5 milliárd kanadai dollár értékben – jelentette be szombaton Mark Carney kanadai miniszterelnök, miután Halifaxban fogadta a Floridába tartó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 21:32
Mark Carney és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE
A kanadai kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól. Rövid közös sajtótájékoztatójukon Carney arról is beszélt, hogy az igazságos és tartós ukrajnai békéhez elengedhetetlen „egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni”. 

Mark Carney kanadai miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE
Mark Carney kanadai miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE

A péntek éjszakai Ukrajna elleni orosz támadásokra utalva a kanadai kormányfő azt mondta, „azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez”. 

Ez mutatja igazán, hogy miközben mi békét akarunk teremteni, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ezt nem akarja

– fogalmazott. Zelenszkij vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Floridában. 

Holnap, remélem, fontos és konstruktív megbeszélésem lesz Trump elnökkel

– mondta az ukrán elnök, aki Halifaxban kétoldalú megbeszélést folytat Carney-val, majd közösen telefonos egyeztetést tartanak európai vezetőkkel, emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Mark Carney és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

