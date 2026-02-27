Háborús hírek miatt büntethetett a Facebook, közleményt adott ki az egyik legnagyobb médiaszervezet

„Érthetetlen, miért nem akar tudni a Facebook a háborús fenyegetésről” – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNM). A szervezet felháborítónak és megdöbbentőnek nevezte, hogy a Meta ma indoklás nélkül megszüntette a Kisalföld, a Bama és a Szon Facebook-oldalának elérhetőségét.

A Meta ma indoklás nélkül megszüntette a Kisalföld, a Bama és a Szon Facebook-oldalának elérhetőségét (Fotó: Pexels)

Ahogy arra lapunk is felhívta a figyelmet, a 24.hu a cikkében arról írt, hogy a Reddit felületén megosztott bejegyzés szerint felhasználói bejelentés állhat a Baranya vármegyei hírportált érintő leállás mögött. A poszt írója szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt történt a bejelentés, és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.

Tehát a Facebook akadályozza, hogy a háború borzalmait bemutató hírek eljussanak a magyar emberekhez.

A három érintett megyei portál közleményt adott ki a történtek után. Eszerint a Meta pénteken indoklás nélkül szüntette meg a Facebook-oldalakat. Ez a drasztikus döntés megítélésük szerint súlyosan sérti a sajtószabadságot. A közösségi médiás felületek visszaállítása érdekében pedig fellebbeztek.

Gyanús beavatottság

Az MNM közleményében hangsúlyozza, egyetért az érintett szerkesztőségek küzdelmével, ugyanis megítélésük szerint nehéz lenne indoklásnak elfogadni, amit mind a három érintett szerkesztőség közleményeinek illusztrációjaként megadott képernyőfotókon olvashatunk.

„Ott ugyanis az áll, hogy az oldal azért áll korlátozás alatt, mert nem felelt meg a Meta közösségi alapelveinek – jelentsen ez bármit is”

– mutattak rá, hozzátéve: a történtekről kárörvendve beszámoló balliberális hírportálok feltűnően beavatottaknak látszanak. Példaként kiemelték a 24.hu fentebb említett cikkét, amely szerintük jól érezhetően közel állhat a felhasználói bejelentések közegében megszerezhető egyéb háttértudásokhoz. „Hiszen a háborús fenyegetésekről szóló tematika – mint az oldal korlátozását kiváltó állítólagos ok – magának a Meta bejelentésének a szövegében nem szerepel” – fogalmaztak.

A Facebook bekapcsolódik a magyar választási kampányba

Közleményükben azt írták, hitelt adnak ezeknek „a gyanúsan jól értesült forrásoknak”, s ezért úgy vélik:

lehet valóságalapja azoknak az értesüléseknek, melyek szerint a Facebook a háború fenyegető veszélyeiről szóló hírek közreadása miatt bünteti a jobboldali hírportálokat.

Szerintük ha ez így van, a helyzet egyértelmű: a Facebook közösségi alapelvei minden jel szerint azt célozzák, hogy a magyar választási kampányban rajtuk keresztül semmit ne lehessen megtudni a háborús fenyegetésről.

Ha ez a céljuk, akkor meg kell állapítani: ezzel valójában arra törekednek, hogy bekapcsolódjanak a magyar választási kampányba

– mutattak rá.