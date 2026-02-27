magyar nemzeti médiaszövetségFacebookVálasztás 2026Meta

Háborús hírek miatt büntethetett a Facebook, közleményt adott ki az egyik legnagyobb médiaszervezet

Nem véletlen, hogy éppen most váltak elérhetetlenné megyei hírportálok Facebook-oldalai – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A szervezet úgy véli, ha a háborús tematika miatt történt a korlátozás, az a magyar választási kampányba való beavatkozásként is értelmezhető.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 18:49
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Érthetetlen, miért nem akar tudni a Facebook a háborús fenyegetésről” – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNM). A szervezet felháborítónak és megdöbbentőnek nevezte, hogy a Meta ma indoklás nélkül megszüntetteKisalföld, a Bama és a Szon Facebook-oldalának elérhetőségét. 

A Meta ma indoklás nélkül megszüntette a Kisalföld, a Bama és a Szon Facebook-oldalának elérhetőségét (Fotó: Pexels)
Ahogy arra lapunk is felhívta a figyelmet, a 24.hu a cikkében arról írt, hogy a Reddit felületén megosztott bejegyzés szerint felhasználói bejelentés állhat a Baranya vármegyei hírportált érintő leállás mögött. A poszt írója szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt történt a bejelentés, és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként. 

Tehát a Facebook akadályozza, hogy a háború borzalmait bemutató hírek eljussanak a magyar emberekhez. 

A három érintett megyei portál közleményt adott ki a történtek után. Eszerint a Meta pénteken indoklás nélkül szüntette meg a Facebook-oldalakat. Ez a drasztikus döntés megítélésük szerint súlyosan sérti a sajtószabadságot. A közösségi médiás felületek visszaállítása érdekében pedig fellebbeztek.

Gyanús beavatottság

Az MNM közleményében hangsúlyozza, egyetért az érintett szerkesztőségek küzdelmével, ugyanis megítélésük szerint nehéz lenne indoklásnak elfogadni, amit mind a három érintett szerkesztőség közleményeinek illusztrációjaként megadott képernyőfotókon olvashatunk. 

„Ott ugyanis az áll, hogy az oldal azért áll korlátozás alatt, mert nem felelt meg a Meta közösségi alapelveinek – jelentsen ez bármit is”

– mutattak rá, hozzátéve: a történtekről kárörvendve beszámoló balliberális hírportálok feltűnően beavatottaknak látszanak. Példaként kiemelték a 24.hu fentebb említett cikkét, amely szerintük jól érezhetően közel állhat a felhasználói bejelentések közegében megszerezhető egyéb háttértudásokhoz. „Hiszen a háborús fenyegetésekről szóló tematika – mint az oldal korlátozását kiváltó állítólagos ok – magának a Meta bejelentésének a szövegében nem szerepel” – fogalmaztak.

A Facebook bekapcsolódik a magyar választási kampányba

Közleményükben azt írták, hitelt adnak ezeknek „a gyanúsan jól értesült forrásoknak”, s ezért úgy vélik: 

lehet valóságalapja azoknak az értesüléseknek, melyek szerint a Facebook a háború fenyegető veszélyeiről szóló hírek közreadása miatt bünteti a jobboldali hírportálokat. 

Szerintük ha ez így van, a helyzet egyértelmű: a Facebook közösségi alapelvei minden jel szerint azt célozzák, hogy a magyar választási kampányban rajtuk keresztül semmit ne lehessen megtudni a háborús fenyegetésről. 

Ha ez a céljuk, akkor meg kell állapítani: ezzel valójában arra törekednek, hogy bekapcsolódjanak a magyar választási kampányba

– mutattak rá.

Mint írták, szurkolnak azért, hogy a három érintett szerkesztőség fellebbezéseivel mielőbb véget érjen ez az érthetetlen korlátozás, mert úgy gondolják, azok a közösségi alapelvek, amelyekre a Meta hivatkozik, feltűnően nem esnek egybe a jobboldali közösségek alapelveivel.

Közleményükkel egyben szeretnék felhangosítani az érintett szerkesztőségek közleményeiben olvasható buzdítást: azt a kérést, hogy olvasóik a Facebook-felületeik korlátozásának ideje alatt is keressék híreiket az online oldalaikon. „A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ezeknek a hírportáloknak a felkeresése az elkövetkező időszakban a sajtószabadság melletti dacos kiállásnak számít, ezért mi is azt kérjük, hogy minél több olvasó éljen ezzel a szabadságjogával” – hangsúlyozták.

Borítókép: Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

