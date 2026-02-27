Gulyás Gergely: Az ország békéjére, biztonságára és fejlődésére a polgári kormány jelenti a garanciát

– A választás tétje óriási, mert az ország békéjére, biztonságára és fejlődésére a polgári kormány jelenti a garanciát – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Kecskeméten. Az MTI tudósítása szerint Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának kecskeméti fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy négy évvel ezelőtt kezdődött az orosz–ukrán háború. Mint mondta, az évek óta tartó vérontás semmilyen eredményt nem hozott, ugyanakkor Európa szenvedte meg leginkább a konfliktust, hiszen a gazdasági növekedés, az energiaárak és az infláció terén is komoly károkat okozott.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyi fideszes országgyűlési képviselővel, Salacz Lászlóval tartott fórumán hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke mellett áll, és nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Kiemelte:

a biztonság azt jelenti, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba, ugyanakkor meg kell őrizni az ország energiabiztonságát is, amely a rendszerváltás óta nem látott kihívásokkal néz szembe.

Ukrajna egyoldalú döntésének nevezte, hogy leállította a Magyarország és Szlovákia ellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, ami szerinte elfogadhatatlan. – Magyarország ezért felszólítja Ukrajnát, hogy tartsa be az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és ne lehetetlenítse el Magyarország energiaellátását – hangoztatta.

Hozzátette: a Barátság vezetéken technikai akadálya nincs az újraindításnak. Amíg azonban nem történik változás, Magyarország nem szállít dízelt Ukrajnába, nem teszi lehetővé a 20. szankciós csomag elfogadását, és fenntartja álláspontját az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós támogatással kapcsolatban is.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a béke és a biztonság mellett a választás tétje a fejlődés is. Az elmúlt másfél évtized lehetőséget adott arra, hogy mindenki előrelépjen.

Egymillió új munkahely jött létre, vagyis ennyivel többen dolgoznak ma, mint a polgári kormányzás kezdetén

– húzta alá. – Látjuk azt, hogy sikerült az élet tekintetében is előrelépni – fogalmazott, hozzátéve, hogy természetesen mindig van hova fejlődni.