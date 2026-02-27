mi hazánknemzeti választási bizottságtoroczkai lászlómedián

Leadta országos listáját a Mi Hazánk, összegyűjtötték az ajánlásokat

Országos listát adott le a Mi Hazánk, miután minden egyéni választókerületben összegyűjtötte az ajánlásokat – jelentette be Toroczkai László. A pártelnök a közvélemény-kutatási adatokat manipuláltnak nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 18:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mi Hazánk pénteken leadta országos listáját és az ahhoz szükséges ajánlásokat – jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján a párt elnöke.

A 2026. április 12-i országgyűlési választás hirdetménye (Fotó: MTI)

Toroczkai László azt mondta, hogy a hét során 

mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjtötték az ajánlásokat, vagyis mindenütt indítanak önálló jelöltet. 

Úgy fogalmazott, hogy miközben az elmúlt napokban különböző sajtóhírek taglalták, hogy egyes pártok mennyire küzdenek az ajánlásgyűjtéssel, a Mi Hazánk még soha nem volt ilyen eredményes. 

Magyarázatként hozzátette, hogy 

négy évvel ezelőtt a második héten adták le listájukat, amit most már az első héten megtettek.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy 2022-ben négy választókerületben nem indítottak egyéni jelöltet. Hangsúlyozta, hogy jelenlegi országjárásán most már rendre az a legnagyobb problémájuk, hogy az érdeklődök nem férnek be azokba a művelődési házakba, ahová a rendezvényeiket szervezik.

A Medián és a Nézőpont legutóbb publikált felméréseire vonatkozó kérdésre válaszolva a pártelnök azt mondta, hogy „semmilyen szinten nem érdekelnek egyébként minket” közvélemény-kutatási eredmények, „hiszen a napnál világosabb, hogy ezeket manipulálják”. Hozzátette, hogy az ő szempontjukból az egyetlen érdekesség, hogy sem a Medián, sem a Nézőpont nem mért korábban ilyen magas támogatottságot a Mi Hazánknak.

Toroczkai felolvasta a lista első húsz nevét

Megkérdezték tőle, hogy mi lesz az első ügy, amivel foglalkozni szeretnének az új parlamentben, amire azt felelte, olyan sok mindent kell rendbe tenni, hogy ezek közül egyet sem szeretne kiemelni. Hangsúlyozta, hogy 

majd az országjárásuk tapasztalatai alapján döntik el, hogy a magyarok mit tartanak a legsürgetőbbnek.

A Mi Hazánk listájának első húsz helyén Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra elnökhelyettes, Apáti István alelnök, Novák Előd alelnök, Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő, Dócs Dávid alelnök, Szabadi István pártigazgató, Pakusza Zoltán alelnök, Lantos János, a párt munkavállalók érdekképviseletével foglalkozó munkacsoportjának vezetője, Fiszter Zsuzsanna kazincbarcikai önkormányzati képviselő, Kispalkó Szilveszter, a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere, László Attila Tibor, Pilis város polgármestere, Bartal András fővárosi alelnök, Balog Csaba fővárosi elnök, Varga Tamás pécsi önkormányzati képviselő, Nagy Zoltán, Hajdúböszörmény volt alpolgármestere, Bartha Barna, a párt Pest vármegyei elnöke, Binder Csaba, a párt ifjúsági szervezetének vezetője és Földesi Mihály szerepelnek.

Az első húsz nevet felolvasó Toroczkai László elmondta, hogy Borvendég Zsuzsanna szerepeltetése szimbolikus, mert a politikus a továbbiakban is EP-képviselő szeretne maradni.

Borítókép: Toroczkai László pártelnök beszédet mond a Mi Hazánk Mozgalom kampánynyitó és évértékelő rendezvényén (Forrás: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu