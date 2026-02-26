Egyre több felmérés igazolja, hogy meggyőzően vezet a Fidesz

– Orbán Viktor nyolcvan feletti körzet megnyerését tűzte ki célul a választáson, ami komoly fideszes győzelmet jelentene. Egyre több körzetből szivárognak ki a helyi mérések – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Szazad Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a választás a 106 egyéni körzetben dől el, és annak a politikai oldalnak lehet parlamenti többsége, amely ezeknek a körzeteknek a többségében nyer.
Orbán Viktor az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy hatvanöt egyéni körzetben biztos a Fidesz győzelme a belső mérések szerint, de a nyolcvan feletti egyéni körzet megnyerése is reális cél, ezért dolgoznak most a kampányban
– hívta fel a figyelmet az elemző.
Hozzátette, hogy a kiszivárgott belső mérések alapján
a miniszterelnök célkitűzései teljesen reálisak.
Deák Dániel a kiszivárgott kutatások eredményeit is közzétette:
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26 százalékos a Fidesz előnye.
- A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22 százalékos a Fidesz előnye.
- A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13 százalékos a Fidesz előnye.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10 százalék a Fidesz előnye.
- A Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10 százalékos a Fidesz előnye.
- A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10 százalékos a Fidesz előnye.
- A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9 százalékos a Fidesz előnye.
A politológus hangsúlyozta, hogy a fentiek fényében a Nézőpont Intézet szerdán közzétett felmérése, amely szerint a Fidesz vezet a Tiszával szemben, tűnik reálisabbnak a Medián húszszázalékos Tisza-előnyt vizionáló manipulatív kutatásával ellentétben.
Hozzátette: az aláírásgyűjtések is ezt jelzik vissza, amelyekben a kormánypárt magasan verte Magyar Péter pártját.
Természetesen a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít,
éppen ezért fontos a mozgósítás és az országjárás – jegyezte meg Deák Dániel.
