Egyre több felmérés igazolja, hogy meggyőzően vezet a Fidesz

– Orbán Viktor nyolcvan feletti körzet megnyerését tűzte ki célul a választáson, ami komoly fideszes győzelmet jelentene. Egyre több körzetből szivárognak ki a helyi mérések – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

Orbán Viktor miniszterelnök járja az országot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A XXI. Szazad Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a választás a 106 egyéni körzetben dől el, és annak a politikai oldalnak lehet parlamenti többsége, amely ezeknek a körzeteknek a többségében nyer.

Orbán Viktor az elmúlt napokban többször beszélt arról, hogy hatvanöt egyéni körzetben biztos a Fidesz győzelme a belső mérések szerint, de a nyolcvan feletti egyéni körzet megnyerése is reális cél, ezért dolgoznak most a kampányban

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Hozzátette, hogy a kiszivárgott belső mérések alapján

a miniszterelnök célkitűzései teljesen reálisak.

Deák Dániel a kiszivárgott kutatások eredményeit is közzétette:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26 százalékos a Fidesz előnye. A Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22 százalékos a Fidesz előnye. A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13 százalékos a Fidesz előnye. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10 százalék a Fidesz előnye. A Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10 százalékos a Fidesz előnye. A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10 százalékos a Fidesz előnye. A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9 százalékos a Fidesz előnye.

A politológus hangsúlyozta, hogy a fentiek fényében a Nézőpont Intézet szerdán közzétett felmérése, amely szerint a Fidesz vezet a Tiszával szemben, tűnik reálisabbnak a Medián húszszázalékos Tisza-előnyt vizionáló manipulatív kutatásával ellentétben.

Hozzátette: az aláírásgyűjtések is ezt jelzik vissza, amelyekben a kormánypárt magasan verte Magyar Péter pártját.

Természetesen a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít,

éppen ezért fontos a mozgósítás és az országjárás – jegyezte meg Deák Dániel.