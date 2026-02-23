Kocsis Máté: Magyar Péter lehazudja a csillagokat, a baloldali propagandasajtó asszisztál

Élesen bírálta Magyar Pétert közösségi oldalán Kocsis Máté, aki szerint az ellenzéki politikus félrevezeti a közvéleményt, és ebben a baloldali sajtó is segíti.

Kocsis Máté. Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője szerint

a következő időszak úgy fog telni, hogy Magyar Péter minden áldott nap lehazudja majd a csillagokat az égről, a baloldali propagandasajtó pedig asszisztál ehhez.

Hozzátette: április 12-én ez szerinte véget ér, és Orbán Viktor folytatja a kormányzást.

A vita középpontjában az aláírásgyűjtés áll. Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Tisza Párt már 250 ezer ajánlást gyűjtött össze, miközben a Fidesz több helyen még az 500-as minimumot sem érte el.

A hivatalos adatok azonban más képet mutatnak: a Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a Tisza Párt 110 ezer ajánlást adott le, míg a Fidesz 196 ezret.

Kocsis szerint „mindig onnan lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van, hogy a 444, a Telex és a 24.hu egy emberként és egyszerre áll be mögé tüzet oltani, mosdatni”. Úgy véli, ez történt a szombati aláírásgyűjtési fiaskó kapcsán is.

A frakcióvezető egy kommentben azt is hangsúlyozta:

Egyébként sem javasolnám a magyaroknak, hogy olyan miniszterelnökük legyen, akit sakkban lehet tartani.

