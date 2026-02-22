Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van

Alaposan kivesézte a balliberális médiában megjelent, a Tisza Párt elnökét fényező cikkeket Kocsis Máté. – Mindig onnan lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van, hogy a 444, telex, 24.hu egy emberként és egyszerre áll be mögé tüzet oltani, mosdatni, hazudni. Ez történik épp a tegnapi aláírásgyűjtési fiaskójuk kapcsán – írta a közösségi odalán a kormánypártok parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 22. 12:01
Fotó: Hatlaczki Balázs
Alaposan kivesézte facebokoos bejegyzésében Kocsis Máté a „független” liberális propagandagépezetnek azokat a ferdítéseit, amivel Magyar Péter legújabb, az aláírásgyűjtésekkel kapcsolatos ordas hazugságát takargatták. 

Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

– Mindig onnan lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van, hogy a 444, telex, 24.hu egy emberként és egyszerre áll be mögé tüzet oltani, mosdatni, hazudni. Ez történik épp a tegnapi aláírásgyűjtési fiaskójuk kapcsán – írta a kormánypártok frakcióvezetője, hozzátéve, hogy 

Egészen szánalmas és egyben lehangoló, ahogy a liberális propagandagépezet meggörbíti a valóság terét Magyar Péter záróizmainak karbantartásáért.

Kocsis konkrét példaként egy telexes cikket hozott fel, amelyben, mint írta, egy oldalon tényként közlik a Tisza elnökének hamis állításait. 

– A minimálisan elvárható kritika nélkül írják nagy címben a legprimitívebb harmadik világbeli médiumokra emlékeztető hamis győzelmi jelentéseket, s még annak a kötelező olvasói igénynek sem tesznek eleget, hogy feltegyék azt az egyszerű kérdést, honnan veszi imádott vezetőjük a puffogtatott statisztikáit – fogalmazott a politikus, rámutatva, hogy ugyanakkor  meghazudtolják a Nemzeti Választási Iroda ellenőrizhető, bárki által ellenőrizhető adatait.

 Szóval tegnap ikreket szült náluk az álhír zebra

 – vonta le a konzekvenciát Kocsis, aki a 444 és a 24.hu vasárnapi, a témában megjelent cikkeit is kivesézte. 

Szerinte a „mélypontot” a 24.hu érte el, azzal, hogy megkérdőjelezte a Fidesz aláírásgyűjtését.  

Igen, szerintük lehetséges, hogy a kormányzó párt felvesz 25 000 ívet, hogy azokat üresen adja le

 – kommentálta a politikus. 

– Azt a kérdést viszont egyik propagandista sem merte feltenni Magyar Péternek, hogy ha a Tisza igazoltan 13 800 aláírásgyűjtő ívet adott le tegnap 16 óráig, és mindegyiken nyolc aláírás fér el (13 800x8=110 400), akkor miért hazudta a kétszínű Péter azt, hogy 250 000 ezer aláírást gyűjtöttek össze? Ahogy azt sem, hogy milyen adatokra alapozta Magyar Péter tegnap délután, hogy a Fidesznek „sok helyen” nem jöttek össze az aláírások? – mutatott rá a tényellenőrzés abszolút hiányára.

– Már csak az a kérdés maradt, hogy a Tisza által várhatóan elvesztett áprilisi választások után, vajon ki vállal majd felelősséget az olvasóik megtévesztéséért? A főszerkesztők? A külföldi finanszírozók? Magyar Péter, akinek a hataloméhsége, és külföldi elígérkezései miatt kellett ezeket megcsinálni?” – sorolta a kérdéseket, amelyekre véleménye szerint nem fog választ adni senki. 

Hazudnak szépen tovább, a függetlenség jogán

– fűzte hozzá a kormánypártok parlamenti frakcióvezetője. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

