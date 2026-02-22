Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van

Alaposan kivesézte facebokoos bejegyzésében Kocsis Máté a „független” liberális propagandagépezetnek azokat a ferdítéseit, amivel Magyar Péter legújabb, az aláírásgyűjtésekkel kapcsolatos ordas hazugságát takargatták.

Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

– Mindig onnan lehet tudni, hogy Magyar Péter bajban van, hogy a 444, telex, 24.hu egy emberként és egyszerre áll be mögé tüzet oltani, mosdatni, hazudni. Ez történik épp a tegnapi aláírásgyűjtési fiaskójuk kapcsán – írta a kormánypártok frakcióvezetője, hozzátéve, hogy

Egészen szánalmas és egyben lehangoló, ahogy a liberális propagandagépezet meggörbíti a valóság terét Magyar Péter záróizmainak karbantartásáért.

Kocsis konkrét példaként egy telexes cikket hozott fel, amelyben, mint írta, egy oldalon tényként közlik a Tisza elnökének hamis állításait.

– A minimálisan elvárható kritika nélkül írják nagy címben a legprimitívebb harmadik világbeli médiumokra emlékeztető hamis győzelmi jelentéseket, s még annak a kötelező olvasói igénynek sem tesznek eleget, hogy feltegyék azt az egyszerű kérdést, honnan veszi imádott vezetőjük a puffogtatott statisztikáit – fogalmazott a politikus, rámutatva, hogy ugyanakkor meghazudtolják a Nemzeti Választási Iroda ellenőrizhető, bárki által ellenőrizhető adatait.

Szóval tegnap ikreket szült náluk az álhír zebra

– vonta le a konzekvenciát Kocsis, aki a 444 és a 24.hu vasárnapi, a témában megjelent cikkeit is kivesézte.

Szerinte a „mélypontot” a 24.hu érte el, azzal, hogy megkérdőjelezte a Fidesz aláírásgyűjtését.

Igen, szerintük lehetséges, hogy a kormányzó párt felvesz 25 000 ívet, hogy azokat üresen adja le

– kommentálta a politikus.

– Azt a kérdést viszont egyik propagandista sem merte feltenni Magyar Péternek, hogy ha a Tisza igazoltan 13 800 aláírásgyűjtő ívet adott le tegnap 16 óráig, és mindegyiken nyolc aláírás fér el (13 800x8=110 400), akkor miért hazudta a kétszínű Péter azt, hogy 250 000 ezer aláírást gyűjtöttek össze? Ahogy azt sem, hogy milyen adatokra alapozta Magyar Péter tegnap délután, hogy a Fidesznek „sok helyen” nem jöttek össze az aláírások? – mutatott rá a tényellenőrzés abszolút hiányára.