Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Magyar PéterUkrajnaKocsis MátéTisza Párt

Magyar Péter nem tud nemet mondani se egy drogos bulira, se az ukránoknak

Kemény hangvételű bejegyzésben bírálta Magyar Péter hallgatását az ukrán zsarolás ügyében Kocsis Máté. A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza elnökének rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 22. 10:13
– Hoppácska! Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással! – indította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Kocsis Máté, arra reagálva, hogy a Tisza vezére újságírói kérdésre „még véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását”. 

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Ez lett a müncheni háborús fórum eredménye, amin részt vett egy hete – mutatott rá a politikus, aki hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt elnöke minősíthetetlenül reagál. 

Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak

– fogalmazott a kormánypártok parlamenti frakcióvezetője.

– Mondom én, te nem tudsz nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására. Semmire. 

Összejátszol az ukránokkal, mert nem tanultál bukott baloldali elődeid hibájából, akik ugyanígy azt gondolták, ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást

 – írta Kocsis, aki hozzátette: a végeredmény ismert.  

Te, szégyentelen, kétszínű alak

– jellemezte posztja végén a Tisza-vezért a fideszes politikus. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Csudai Sándor)


