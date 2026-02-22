Magyar Péter nem tud nemet mondani se egy drogos bulira, se az ukránoknak

– Hoppácska! Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással! – indította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Kocsis Máté, arra reagálva, hogy a Tisza vezére újságírói kérdésre „még véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását”.
– Ez lett a müncheni háborús fórum eredménye, amin részt vett egy hete – mutatott rá a politikus, aki hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt elnöke minősíthetetlenül reagál.
Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak
– fogalmazott a kormánypártok parlamenti frakcióvezetője.
– Mondom én, te nem tudsz nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására. Semmire.
Összejátszol az ukránokkal, mert nem tanultál bukott baloldali elődeid hibájából, akik ugyanígy azt gondolták, ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást
– írta Kocsis, aki hozzátette: a végeredmény ismert.
Te, szégyentelen, kétszínű alak
– jellemezte posztja végén a Tisza-vezért a fideszes politikus.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!