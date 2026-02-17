Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

nemzeti ellenállás mozgalomtiszatisza pártmozgalomkiadványMagyar Péter

Hamarosan jön a leleplezés Magyar Péterről

A Tisza Párt elnökének kétarcúságára fókuszálva indít képregénysorozatot a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 10:43
Forrás: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom
– Én, a kétarcú címmel hamarosan képregényt indítunk Magyar Péterről – harangozta be új kiadványát közösségi oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A kiadvány célja, hogy leleplezzék a Tisza-vezér Janus-arcúságát, hamis, kettős politikáját. A bejegyzés szerint a képregényt március 2-tól lehet kapni a boltokban, de aki regisztrál a ketarc.hu honlapon, annak el is postázzák az előzetest.

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

 

Mint megírtuk, a kiadvány bejelentésekor azt mondták: Magyar Péter itthon kínosan ügyel rá, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnék az emberek. – Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük – fogalmaztak.

Rámutattak: mindeközben a Tisza vezére Brüsszelben már rég lepaktált a főnökeivel,Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel.

Támogatásukért cserébe képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkijt, és aláírták a migrációs paktumot is

– emlékeztettek, hozzátéve: kérésükre Magyar Péterék a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is szövetkeztek.

A Tisza elnöke pedig „bankárt és energialobbistát is a csapatába vett, akik egyből kikotyogták, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat és eltörlik a bankadót”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom)


