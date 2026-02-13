Én, a kétarcú – hamarosan érkezik a képregény Magyar Péterről + videó

– Én, a kétarcú címmel hamarosan képregényt indítunk Magyar Péterről – harangozta be új kiadványát közösségi oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Főhet Magyar Péter feje Fotó: MW/Máté Krisztián

A kiadvány célja, hogy leleplezzék a Tisza-vezér Janus-arcúságát, hamis, kettős politikáját.

– Itt van ez az ember, Magyar Péter. Itthon kínosan ügyel rá, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük – fogalmaztak.

Rámutattak: mindeközben a Tisza vezére Brüsszelben már rég lepaktált a főnökeivel,Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel.

Támogatásukért cserébe képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkijt, és aláírták a migrációs paktumot is

– emlékeztettek, hozzátéve: kérésükre Magyar Péterék a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is szövetkeztek.

A Tisza elnöke pedig „bankárt és energialobbistát is a csapatába vett, akik egyből kikotyogták, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat és eltörlik a bankadót”.

Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter kétarcú. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, a hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal

– fogalmaztak, rámutatva, hogy a tiszások minderről nem számoltak be, mert – Tarr Zoltán, a Tisza-alelnök elhíresült szavaival – „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

De hiába akarják eltitkolni előlünk, ez nem fog menni, mert most képregényt indítunk, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter valódi története. Ő a kétarcú!

– írta a NEM csapata.

A bejegyzés szerint a kiadványt március 2-tól lehet kapni a boltokban, de aki regisztrál a ketarc.hu honlapon, annak el is postázzák az előzetest.

A Patrióta Extrában Lajkó Fanni, Apáti Bence és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítói beszéltek legújabb projektjükről.