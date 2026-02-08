tisza pártmagyar péterprogram

A Tisza háza táján is félreverték a harangot a kampányprogram miatt: komoly gondok vannak vele + videó

A Tisza háza táján sem hiszik el Magyar Péteréknek, hogy a mostani program nem csak kampánycélokat szolgál. A párt választási programját egyre több szakmai kritika éri, még a párthoz köthető megszólalók szerint is csak ideális gazdasági környezetben lenne kivitelezhető. Erről korábban a Tisza Pártból távozó szakértő is beszélt, aki szerint Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére. 

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 14:54
Tisza Párt, Magyar Péter, program
Fotó: Megafon
A Tisza Párt választási programját egyre komolyabb bírálatok érik. A párthoz köthető szakértők is elismerik, hogy a tervezet több pontja kizárólag ideális gazdasági feltételek mellett lenne kivitelezhető, miközben továbbra sem világos, milyen források biztosítanák a megvalósításhoz szükséges fedezetet.

Magyari Péter és Dull Szabolcs is kommentálta a Tisza választási pogramját
Magyari Péter és Dull Szabolcs is kommentálta a Tisza választási programját. Fotó: YouTube

Egy nemrég megosztott videóban Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a kérdés kapcsán úgy fogalmazott: a programnak ez a része csak akkor hajtható végre, ha valóban elindul egy gazdasági növekedés, mivel jelenleg nem látszik, hogy bárhonnan elvonásra készülnének.

A Partizán egyik beszélgetésében az is felmerült, hogy a pártprogramok jellegéből fakadóan ritkán tartalmaznak kifejezetten kedvezőtlen intézkedéseket.  

Arról beszéltek, hogy ez politikai kommunikációból természetes, hogy megpróbálják elfedni, hogy miket akarnak csinálni.

A témában megszólalt Dull Szabolcs, a Telex volt főszerkesztője is, aki a kampánykommunikáció logikájára hívta fel a figyelmet. 

Mint mondta, egy választási kampányban – különösen annak hajrájában – aligha várható el, hogy egy politikai párt vagy politikus nyíltan kijelentse, kik fognak kevesebbet kapni vagy rosszabbul járni. 

Hozzátette: ezeknek a következményeknek az elfedése a kampány része, miközben az ellenfél stratégiája éppen arra épül, hogy megnevezze, kik lehetnek a vesztesei az adott intézkedéseknek. 

Cukorszirupba mártott nyalóka

Hasonlóan vélekedett a Tisza Párt javára nemrég visszalépő Második Reformkor elnöke, Vona Gábor is. 

A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében. A politikus úgy látja: az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő. Vona szerint a kampányanyag megfelel a szavazatmaximalizálás céljának, de hiányzik belőle az érdemi alkotmányos, médiapolitikai és gazdasági vízió.

 

Mit csinálna valójában a Tisza Párt?

Mint korábban beszámoltunk róla, Brüsszel azt várja a Tiszától, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a magyar emberektől az Ukrajna támogatásához szükséges pénzt. 

Ezért Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére. 

Ezt erősítette meg Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő több, napokban adott nyilatkozata is. 

„Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között […] létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek” 

– mondta az MTV-nek adott interjújában. Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: 

„A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

Itt érdemes felidézni, hogy Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon elszólta magát. A Tisza alelnöke azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak

 

 

