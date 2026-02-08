Újabb balos párt adta fel a harcot: önállóan sosem indultak, úgy tűnik, már nem is fognak

A Párbeszéd – Zöldek nem vesz részt a 2026-os országgyűlési választáson – tájékoztatta a párt szombaton közleményben az MTI-t.

Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért (PM) újraválasztott társelnöke, a párt elnökségének tagja beszél (j), mellette Karácsony Gergely, a PM újraválasztott társelnöke, a párt elnökségi tagja a PM tisztújító kongresszusa utáni sajtótájékoztatón a budapesti K11 Művészeti és Kulturális Központban 2016. január 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A párt eddigi eredményei között említették, hogy létrehozták az előválasztás intézményét, a klímatörvény-javaslatukat, az alapjövedelem kampányukat. Az autokrácia lebontásához több kell és más kell – vonták le a végső következtetést.

A piócapárt megszűnésének valódi oka: megszűnt a gazdatest

A Párbeszéd nevű baloldali formáció egyébként még sohasem indult önállóan országgyűlési választáson, ezért is nevezte el őket Puzsér Róbert piócapártnak. Az MSZP-vel közös pártszövetség tagjaként 2018-ban három képviselőt küldhetett a parlamentbe, majd a szocialistákkal kötött megállapodásoknak köszönhetően elérték a frakcióalakításhoz szükséges ötmandátumos minimumot.

A Magyar Szocialista Párt azonban harminchat év után a megszűnés útjára lépett idén.

A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

Korábban az LMP is bejelentette: nem indul a 2026-os választásokon.

Vona Gábor pártja, a Második Reformkor ezt szintén megtette. Néhány hete pedig a Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György által évekkel ezelőtt életre hívott másik párt, a Megoldás Mozgalom is hasonló lépést tett. A mikroméretűre zsugorodott Momentum Mozgalom pedig tavaly januárban határozott úgy, hogy nem indulnak. Azóta azonban teljes mellszélességgel dolgoznak a Tisza Párt kampányán.