Itt a vége: nem indul a választáson az MSZP

Történelmi mélypontra süllyedt az MSZP,

a rendszerváltást is túlélő kommunista utódpárt 36 év után nem indul a soron következő országgyűlési választáson

– értesült a Magyar Nemzet. A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy

nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

Információink szerint tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik, a szocialisták – a többi baloldali párthoz hasonlóan – szimplán elvesztették szavazóbázisukat.

Forrásaink szerint mindezek ellenére

vannak páran, akik elindulnak a választáson, de egyéniben, és feltehetően nem a szocialista párt színeiben.

Hiller István és Kunhalmi Ágnes nem adja fel. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Akadnak ugyanis az MSZP-ben olyan húzónevek, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy ha nem is országos listán, de mandátumhoz juthatnak április 12-én. Ezt támasztja alá Hiller István is, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron elindul.

Mint fogalmazott,

biztos abban, hogy le tudja győzni a kormánypárt emberét, Földesi Gyulát, de azt is elmondta, hogy a Tisza jelöltjét, Tarr Zoltánt nem tekinti ellenfélnek és ellenségnek.

A másik egyéni jelölt Kunhalmi Ágnes lehet, aki Hiller Istvánhoz hasonlóan közösségi oldalán láthatóan elhagyta szocialista logót. Lapunk egyébként úgy tudja, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként dolgozna.

Forrásainkat erősíti az is, hogy

a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket, a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.

Mindezt összevetve a szocialisták történelmi mélypontra zuhantak, a rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt. Mostanra viszont az ugyancsak baloldali politikát képviselő Magyar Péter és a Tisza Párt teljesen felszippantotta a baloldali szavazókat, az MSZP elől is elszívták a levegőt.







