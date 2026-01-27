komjáthi imreKunhalmi ÁgnespesterzsébetválasztásmszpHiller István

Itt a vége: nem indul a választáson az MSZP

A megszűnés útjára lépett a Magyar Szocialista Párt, harminchat év után a párt logója feltehetően nem lesz ott az április választási szavazólapon. A Magyar Nemzet információi szerint a párt önkéntesek hiányára hivatkozva dönthet a távolmaradás mellett, de mindehhez az is hozzájárulhat, hogy a szocialisták támogatottsága is mélyponton van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 4:55
MSZP
Az MSZP is kiesik. Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Történelmi mélypontra süllyedt az MSZP, 

a rendszerváltást is túlélő kommunista utódpárt 36 év után nem indul a soron következő országgyűlési választáson

 – értesült a Magyar Nemzet. A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy 

nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

Információink szerint tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik, a szocialisták – a többi baloldali párthoz hasonlóan – szimplán elvesztették szavazóbázisukat.

Forrásaink szerint mindezek ellenére 

vannak páran, akik elindulnak a választáson, de egyéniben, és feltehetően nem a szocialista párt színeiben.

Hiller István és Kunhalmi Ágnes nem adja fel. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Akadnak ugyanis az MSZP-ben olyan húzónevek, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy ha nem is országos listán, de mandátumhoz juthatnak április 12-én. Ezt támasztja alá Hiller István is, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron elindul. 

Mint fogalmazott, 

biztos abban, hogy le tudja győzni a kormánypárt emberét, Földesi Gyulát, de azt is elmondta, hogy a Tisza jelöltjét, Tarr Zoltánt nem tekinti ellenfélnek és ellenségnek.

A másik egyéni jelölt Kunhalmi Ágnes lehet, aki Hiller Istvánhoz hasonlóan közösségi oldalán láthatóan elhagyta szocialista logót. Lapunk egyébként úgy tudja, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként dolgozna.

Forrásainkat erősíti az is, hogy

 a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket, a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.

Mindezt összevetve a szocialisták történelmi mélypontra zuhantak, a rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt. Mostanra viszont az ugyancsak baloldali politikát képviselő Magyar Péter és a Tisza Párt teljesen felszippantotta a baloldali szavazókat, az MSZP elől is elszívták a levegőt.


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.