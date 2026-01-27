MSZPkomjáthi imreválasztás2026

Az MSZP állítja, el fognak indulni a választásokon, de erről majd csak később döntenek

Ellentmondásos közleményben reagált az MSZP lapunk azon értesülésére, miszerint a párt 36 év után először nem indulna az országgyűlési választáson. Miközben a vezetés szerint nincs döntés, belső forrásaink gyakorlatilag kész helyzetről beszélnek: nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, ráadásul feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 27. 12:09
„Az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson” – reagált lapunk cikkére az ellenzéki párt. Közleményükben azt írták, „a sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben”. Emlékezetes, mi adtunk hírt először arról, hogy a kommunista utódpárt 36 év után nem indul a soron következő országgyűlési választáson.

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke beszédet (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne. Információink szerint tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik, a szocialisták – a többi baloldali párthoz hasonlóan – szimplán elvesztették szavazóbázisukat.

Az erre válaszul kiadott közleményben szintén Komjáthi Imrét idézték, aki szerint „ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – közölte.

A közleményben azt írták, a párt soron következő kongresszusát várhatóan február közepéig összehívják. Rögzítették azt is, a szocialisták célja a „rendszerváltás”, ugyanakkor a 2026-os választás meghatározó tétjének a szociáldemokrata értékek képviseletét tartják. Összességében tehát nem tagadták lapunk információit: az MSZP nem döntött, de nem is cáfolta hírt, hogy nem indulnak a választásokon. 

Az Indexnek aztán később azt reagálták, hogy megméretik magukat, és a győztes jelöltjeiket továbbra is támogatják majd, sőt 101 körzetben állítanak egyéni jelöltet. Hogy kiket, azt nem árulták el.  

Borítókép: Kunhalmi Ágens (Fotó: Havran Zoltán)


