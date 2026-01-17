magyar kétfarkú kutyapártmagyarországbaloldal

Elindult a dominó a baloldalon, a kétfarkú kutyapárt is bejelentette, hogy nem indulnak 2026-ban

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt is megtette a maga bejelentését.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 17:32
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt kihagyja a téli olimpiát.
Fotó: BACHPEKARYMATE
Elindult a dominó a baloldalon: a kétfarkú kutyapárt is bejelentette, hogy nem indulnak 2026-ban.

Mint korábban beszámoltunk róla, az LMP volt a negyedik párt, amely bejelentette: nem indul a 2026-os választásokon. Vona Gábor pártja, a Második Reformkor ezt szintén ma jelentette be. A minap pedig a Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György által évekkel ezelőtt életre hívott másik párt, a Megoldás Mozgalom is hasonló bejelentést tett. A mikroméretűre zsugorodott Momentum Mozgalom pedig tavaly januárban határozott úgy, hogy nem indulnak.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt a bejelentések apropóján, a többi balos pártot kifigurázva Facebook-videóban közölte: úgy értékelték, hogy az ország érdekeit az szolgálja, ha nem indulnak a 2026-os téli olimpián.

