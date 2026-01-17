Végelszámolás: három ellenzéki párt már biztosan nem indul áprilisban a választáson

Az LMP szombati kongresszusának döntése szerint nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon. Annak a lehetőségét még nem zárta ki a kongresszus, hogy a választási kampányban támogassák valamelyik ellenzéki pártot, ha az az ellenzéki párt ezt külön kéri. Az LMP társelnöke, Ungár Péter a héten jelentette be, hogy felhagy a politikával, nem indul a választásokon.

A héten az LMP már a harmadik párt, amely bejelentette: nem indul a 2026-os választásokon. Vona Gábor pártja, a Második Reformkor ezt szintén ma jelentette be.

Nem szeretném a forró kását kerülgetni. Itt és most, egyből az elején elmondom, hogy mi a döntésünk. 2026. április 12-én, az országgyűlési választásokon a Második Reformkor neve nem fog szerepelni a szavazócédulán. Sem listát nem fogunk állítani, sem jelölteket

– közölte Vona Gábor az évadnyitó beszédében. A pártelnök leszögezte, hogy nem hagyják abba, mennek tovább, hosszú távú céljaik vannak, és a választásokig is lát feladatokat. A minap pedig a Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György által évekkel ezelőtt életre hívott másik párt, a Megoldás Mozgalom is hasonló bejelentést tett: a párt, amely 2022-ben 0,04 százalékot ért el, idén már nem indul a választáson.

Borítókép: Ungár Péter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)