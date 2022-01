Bejegyezték Gattyán György pártját

Még a tavalyi év végén, december 24-én bejegyezték a Megoldás Mozgalom nevű politikai pártot

– derül ki a Bíróság.hu adatbázisából. A MEMO rövidítéssel jelölt szerveződés elnöke Gattyán György, alelnökei pedig a Teqball két alapítója: Huszár Viktor és Borsányi Gábor, valamint Bajusz Krisztina ügyvéd. Emlékezetes, a milliárdos webfejlesztő novemberben több interjút is adott, melyekben arról beszélt, hogy 2022-ben elindulna az országgyűlési választásokon. Pártja nevét december 17-én árulta el az ATV-ben, amikor hivatalossá tette indulását is. Bár egyes baloldali médiatermékek ekkor megírták, nincs is bejegyezve a Megoldás Mozgalom, a bírósági weboldalról kiderül, hogy a létesítő okiratot már november elején megírták, így időben is helytállónak tűnnek Gattyán György nyilatkozatai.

A pártot egyébként a milliárdos legnagyobb cége, a Docler Holding székházába jegyezték be, a X. kerületi Expo térre. A Bíróság.hu-n olvasható leírás szerint a Megoldás Mozgalom célja, hogy a magyar állampolgárok számára vonzó, a mai idők kihívásának megfelelő, kormányképes polgári alternatívát nyújtson, működésével ösztönözze a magyar állampolgárok nemzeti és kulturális identitásának megerősödését, politikai aktivitását.

Bár Gattyán Györgyék a digitalizációval kampányolnak, pártjuknak nem adtak meg sem weblapot, sem e-mail-címet.

Érdekesség továbbá, hogy az elnökség bármely két tagjának együttesen gyakorolható képviseleti joga van a szervezet nevében.

Borítókép: Gattyán György (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)