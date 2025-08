Elemzőt kérdeztünk, hogy miért érdemes rástartolni a fix 3 százalékra

– Nagyságrendileg azonos lehet, de persze ez azért lakástól és a lakás elhelyezkedésétől is függ, meg persze a hitel futamidejétől – van olyan albérlet tehát, ami valamivel olcsóbb, mint a törlesztő, és van olyan, ami valamivel drágább. Ez az egyenlőség leginkább a 25 éves futamidőnél állhat fent, ami pedig azt jelenti, hogy 25 év után a hitellel nagyjából ugyanannyi ráfordítás után lesz az igénylőnek saját lakása, albérlettel viszont a későbbiekben is albérletben marad. Persze ezen kívül fontos hangsúlyozni a saját lakás biztonságát is – mondta a vezető közgazdász.

Regős Gábor szólt arról is, hogy természetesen egy hitel felvételét mindig jól meg kell fontolni, hiszen a hitelt vissza is kell fizetni és egy hosszú távú elköteleződést jelent. A hitel leginkább a fiatalabb generációkat célozza (ezért is nincs gyermekvállaláshoz kötve), felismerve azt a problémát, amit az elmúlt években jelentősen megdrágult lakhatás jelent számukra.

Ez azért is fontos kérdés, mert ha itthon meg tudják oldani a könnyebb lakhatást, kisebb a valószínűsége, hogy külföldre költözzenek.

De persze más sincs kizárva belőle, aki megfelel a feltételeknek, itt mindenkinek magának kell az élethelyzetét áttekintenie és átszámolni a kondíciókat, megtalálni azt a lakást, amit megéri megvenni.

Regős Gábor szerint ha valaki igénybe szeretné venni a hitelt, a következő szempontokat érdemes mérlegelnie: