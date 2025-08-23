lakhatásKSHotthonteremtés

Túlzsúfolt lakások: ezen a téren is kár lenne „bezzeg romániázni”

Az elmúlt években az Orbán-kormány több otthonteremtési programot is elindított, ilyen volt a családok otthonteremtési kedvezménye, népszerűbb nevén a csok vagy a csok plusz. Mindezek mellett több felújítási támogatás is elérhetővé vált, szeptembertől pedig indult az Otthon start program. A lakhatás megteremtése, megfizethető saját otthon elérése a szegénység elleni küzdelemben is fontos szerepet játszik.

Kiss Gergely
2025. 08. 23. 6:35
A megfizethető lakhatás érdekében több intézkedést is hozott a magyar kormány
Rengeteg lépést tett az Orbán-kormány az elmúlt években annak érdekében, hogy megszüntesse a lakhatási szegénységet. Ennek egyik legmarkánsabb eleme a foglalkoztatás bővítése, a jövedelmek erősítése és a munkahelyek teremtése volt. Mindezek mellett a lakhatás biztosítása, az elérhető és megfizethető otthonteremtés is ide sorolható, amelyek az előbbi pillérre épültek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a túlzsúfolt lakásban élők arányát is méri. „”

Az unió statisztikai hivatalának, az Eurostatnak a meghatározása szerint a túlzsúfoltsági ráta így fogalmazható meg: a túlzsúfolt háztartásban élők a lakosság százalékában. Túlzsúfolt háztartásban élőnek kell tekinteni egy személyt, ha a háztartás nem rendelkezik minimális számú szobával. A minimális szobaszám meghatározása: 

  • egy szoba a háztartásnak; 
  • egy szoba páronként; 
  • egy szoba minden 18. életévét betöltött személynek; 
  • egy szoba páronként a 12–17 év közötti, 
  • azonos nemű egyedülálló személyeknek; 
  • egy szoba minden 12–17 év közötti, az előző kategóriába nem tartozó személynek; 
  • páronként egy szoba a 12 éven aluli gyermekeknek. 

A túlzsúfoltsági mutató hazai számításában a KSH 2018-ban tért át az Európai Unió módszertanára. Ennek megfelelően 2018 óta lakóhelyiségnek számítanak a konyhák is, amennyiben területük meghaladja a négy négyzetmétert és étkezésre is használják. Így váltak összehasonlíthatóvá a magyar adatok a többi uniós országéval.

A lakhatási körülmények alakulása, ezen belül a szociális lakhatás, a hajléktalanság és az integráció kérdése rendkívül fontos eleme az uniós szociálpolitikai menetrendnek is. Az Európai Tanács 2000-s nizzai ülésén megállapodás született az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni stratégiájának közös célkitűzéseiről, amelyek közül kettő a lakhatással kapcsolatos. Az egyik cél, hogy mindenkinek biztosítsa a tisztességes és higiénikus lakhatást, és a helyi viszonyok figyelembevételével a rendes életvitelhez szükséges alapszolgáltatásokat (elektromos áram, víz, fűtés). A másik cél pedig a társadalmi kirekesztést eredményező, válságos élethelyzetek, például az eladósodás, az iskolából való eltanácsolás és a hajléktalanná válás elkerülése. A lakhatási körülmények minőségének értékelésében az egyik legfontosabb szempont, hogy rendelkezésre áll-e elegendő hely a lakásban. 

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése rámutat arra, hogy hazánkban 2010 óta folyamatosan csökken a túlzsúfolt lakásban élők aránya. Sőt, 2024-ben tovább javult a mutató: az előző évi, 15,6-ről 14,7 százalékra mérséklődött. 

Bezzeg Románia és a valóság

Számottevő az eltérés a mutató értékében az egyes korcsoportok között. Egyezően az uniós tendenciával, 2024-ben is a legnagyobb arányban a 18 év alattiak közül éltek túlzsúfolt lakásban (26,2 százalék), a legkisebb arányban pedig a 65 éves és annál idősebb korosztály tagjai (5,1 százalék). Érdemes nemzetközi kitekintést is tenni. Az adatokból megállapítható, hogy 2023-ban az unió lakosságának 16,8 százaléka élt túlzsúfolt lakásban. 

A ráta Lettországban (40,9 százalék) és Romániában (negyven száalék) volt a legmagasabb, Cipruson (2,2 százalék), Máltán (2,4 százalék) és Hollandiában (3,8 százalék) pedig a legalacsonyabb.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

