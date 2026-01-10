Nem utaznak az Eb-re, miután megbuktak a kézilabda legbotrányosabb bírói

A kézilabda Európa-bajnokságra való felkészülés részeként minden játékvezetőnek kötelező részt vennie kondicionálóedzésen és erőnléti felmérésen, ez a játékvezetők fizikai felkészültségének és a torna teljesítménykövetelményeinek való megfelelés biztosítására szolgál. A folyamat során a játékvezetőknek két videófelvételt kell feltölteniük az úgynevezett többlépcsős fittségi tesztről, ezeket az európai szövetség partnere, a Fitgood Pro értékeli ki.

A két északmacedón játékvezető még 2015-ben (Fotó: Axel Heimken/DPA/AFP)

Kézilabda Eb: két játékvezető is megbukott a teszteken

Gjorgji Nacsevszki és Szlave Nikolov egyaránt benyújtotta ezeket a felvételeket, december végén viszont arról értesítették az EHF-t, hogy módosíthatták a videókat, amelyek így nem a teszt pontos felvételét tükrözik. Az európai szövetség ezután a Fitgood Pro szakértőivel további elemzésnek vetette alá az anyagokat, majd átadta őket az integritási partnerének, a Sportradarnak. A mélyreható elemzés bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy nagy a valószínűsége annak, a videókat manipulálták.

A rendelkezésre álló bizonyítékok fényében, valamint a torna integritásának védelmében az EHF a torna vezetőségével folytatott belső konzultációt követően úgy döntött, hogy visszavonja Nacsevszki és Nikolov jelölését az Eb-re.

Az erről szóló közleményben az európai szövetség hozzátette, az ügyet tovább vizsgálják, és lehetséges, hogy jogi eljárást indítanak a vétkesek ellen.

Balhés játékvezetői páros

Az északmacedón bírópárosnak nem ez az első botránya, korábban több meccsen is fogadási csalás gyanújába keveredett, például 2017-ben a Kielce–Veszprém BL-mérkőzésen: a gyanú szerint a 32-32-re végződött meccsen rengetegen fogadtak a döntetlenre. A Tv2 szakértői szerint a bírók az utolsó fél percen belül nem ítéltek hetest a Kielce javára, amikor a kezdőkörnél akadályozták a játékosukat, hogy elvégezze a középkezdést.