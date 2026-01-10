radikális iszlámEgyesült Arab EmírségekEgyesült Királyságradikális iszlamizmusNigel Farageiszlamizmus

Komoly jelzést küldött Londonnak az Egyesült Arab Emírségek

Az ország megszünteti a tanulmányi ösztöndíjprogramját az Egyesült Királysággal. A lépés mögött nem pénzügyi okok állnak, hanem az a növekvő aggodalom, hogy a brit felsőoktatási intézményekben egyre nagyobb teret nyer az iszlamista radikalizmus.

Sebők Barbara
2026. 01. 10. 13:18
Abu Dhabi nemzetközi repülőtere - képünk illusztráció Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
Az Egyesült Arab Emírségek szűkítette azoknak az állami forrásoknak a körét, amelyekkel eddig a brit egyetemeken tanuló állampolgárait támogatta. A döntést London azon álláspontja váltott ki, hogy nem lép fel határozottan az iszlamista Muszlim Testvériség ellen. Az intézkedés részeként több brit felsőoktatási intézmény kikerült az emírségek által hivatalosan elfogadott egyetemek listájáról is – írja a Financial Times forrásaira hivatkozva az Origo. A döntéshozók szerint a brit egyetemeken egyre nagyobb teret nyer a radikalizmus.

A brit felsőoktatási intézményekben egyre nagyobb teret nyer az iszlamista radikalizmus
A brit felsőoktatási intézményekben egyre nagyobb teret nyer az iszlamista radikalizmus Fotó: AFP

Egyre nagyobb teret nyer a radikális iszlám

Az emírségek döntése mögött súlyos biztonsági aggályok húzódnak meg.

A döntéshozók szerint a campusok olyan tereppé válhatnak, ahol a szélsőséges ideológiák könnyebben gyökeret vernek.

Amikor brit kormányzati szereplők rákérdeztek arra, miért hiányoznak a brit intézmények a nyáron közzétett akkreditált listáról, az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy tudatos politikai döntésről van szó. Az emírségek egyértelművé tették: nem kívánják kitenni fiataljaikat annak a veszélynek, hogy külföldi tanulmányaik során radikális eszmék befolyása alá kerüljenek. A Fdesouche beszámolója szerint az EAE vezetése világosan fogalmazott: nem „elfelejtésről” vagy félreértésről van szó, hanem elvi állásfoglalásról. 

Az emírségek célja az, hogy megvédje saját állampolgárait az ideológiai szélsőségektől, még akkor is, ha ez érzékenyen érinti a hagyományosan népszerű brit felsőoktatást.

BIRMINGHAM, UK - SEPTEMBER 06: Leader of Reform UK Nigel Farage delivers a speech at annual Reform UK party conference at the National Exhibition Centre in Birmingham, United Kingdom on September 06, 2025. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Nigel Farage nyíltan kijelentette: kormányra kerülése esetén betiltaná a Muszlim Testvériséget (Fotó: AFP)

Nigel Farage, a Reform UK vezetője – akinek pártja jelenleg előkelő helyen szerepel a közvélemény-kutatásokban – nyíltan kijelentette: kormányra kerülése esetén betiltaná a Muszlim Testvériséget. Más brit megszólalók ugyanakkor igyekeznek kisebbíteni az iszlamista jelenlét mértékét az egyetemeken, de ők is elismerik, hogy az izraeli–palesztin háború komoly feszültségeket és megosztottságot hozott a campusokra. Az Egyesült Királyság hosszú ideig az emírségek fiataljai számára az egyik legkedveltebb célpontnak számított, részben a bőkezű állami ösztöndíjak miatt. 

 

Brüsszel szélsőséges iszlamistákat pénzel

Az EU egy decemberi elemzés szerint olyan civil szervezeteket is finanszíroz, amelyek a Muszlim Testvériséghez köthetők. 

A tanulmány állítása szerint ezek a szervezetek Izrael-ellenes, illetve a Hamászt kedvezően ábrázoló narratívákat közvetítenek.

Brüsszel sok millió euró támogatást nyújtott nekik. A bizottság terrorista nézeteket valló iszlamista szervezeteket támogatott az európai állampolgárok pénzéből.

Borítókép: Abu-Dzabi nemzetközi repülőtere (Fotó: AFP)

