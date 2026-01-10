Komoly jelzést küldött Londonnak az Egyesült Arab Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek szűkítette azoknak az állami forrásoknak a körét, amelyekkel eddig a brit egyetemeken tanuló állampolgárait támogatta. A döntést London azon álláspontja váltott ki, hogy nem lép fel határozottan az iszlamista Muszlim Testvériség ellen. Az intézkedés részeként több brit felsőoktatási intézmény kikerült az emírségek által hivatalosan elfogadott egyetemek listájáról is – írja a Financial Times forrásaira hivatkozva az Origo. A döntéshozók szerint a brit egyetemeken egyre nagyobb teret nyer a radikalizmus.

A brit felsőoktatási intézményekben egyre nagyobb teret nyer az iszlamista radikalizmus Fotó: AFP

Egyre nagyobb teret nyer a radikális iszlám

Az emírségek döntése mögött súlyos biztonsági aggályok húzódnak meg.

A döntéshozók szerint a campusok olyan tereppé válhatnak, ahol a szélsőséges ideológiák könnyebben gyökeret vernek.

Amikor brit kormányzati szereplők rákérdeztek arra, miért hiányoznak a brit intézmények a nyáron közzétett akkreditált listáról, az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy tudatos politikai döntésről van szó. Az emírségek egyértelművé tették: nem kívánják kitenni fiataljaikat annak a veszélynek, hogy külföldi tanulmányaik során radikális eszmék befolyása alá kerüljenek. A Fdesouche beszámolója szerint az EAE vezetése világosan fogalmazott: nem „elfelejtésről” vagy félreértésről van szó, hanem elvi állásfoglalásról.