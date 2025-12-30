Farage leszámol a bűnöző migránsok támogatóival is

Farage ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén megszünteti az úgynevezett „aranyozott” köztisztviselői nyugdíjakat mindazoknál, akiket felelőssé lehet tenni erőszaktevő migránsok beengedéséért. Állítása szerint a Belügyminisztérium tisztviselői a háttérellenőrzéseket figyelmen kívül hagyva hagyták jóvá a kérelmeket, kizárólag azért, hogy csökkentsék a 150 ezres listát, amit még nem bíráltak el.

Sorra derülnek ki azok az ügyek, amelyekben szexuális bűncselekményeket elkövető migránsok kaptak menedékjogot Fotó: AFP

A Reform UK vezetője szerint ez a gyakorlat súlyos következményekkel járt. Hivatalos adatokra hivatkozva azt állította, hogy négy év alatt 62 százalékkal nőtt a külföldiek által elkövetett szexuális bűncselekmények száma. Farage külön kiemelte azokat az eseteket, amelyek az elmúlt hetekben kerültek nyilvánosságra.