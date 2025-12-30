Farage leszámol a bűnöző migránsok támogatóival is

Farage ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén megszünteti az úgynevezett „aranyozott” köztisztviselői nyugdíjakat mindazoknál, akiket felelőssé lehet tenni erőszaktevő migránsok beengedéséért. Állítása szerint a Belügyminisztérium tisztviselői a háttérellenőrzéseket figyelmen kívül hagyva hagyták jóvá a kérelmeket, kizárólag azért, hogy csökkentsék a 150 ezres listát, amit még nem bíráltak el.
A Reform UK vezetője szerint ez a gyakorlat súlyos következményekkel járt. Hivatalos adatokra hivatkozva azt állította, hogy négy év alatt 62 százalékkal nőtt a külföldiek által elkövetett szexuális bűncselekmények száma. Farage külön kiemelte azokat az eseteket, amelyek az elmúlt hetekben kerültek nyilvánosságra.
Közöttük két 17 éves afgán menedékkérő ügyét, akik bűnösnek vallották magukat egy 15 éves lány brutális megerőszakolásában Leamington Spában.
Szóljon hozzá!
