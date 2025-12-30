migránsNagy-BritanniamigrációNigel Farageszexuális bűncselekményillegális bevádorlás

Farage leszámol a bűnöző migránsok támogatóival is

Újabb kemény kijelentésekkel állt elő Nigel Farage, miután sorra derülnek ki azok az ügyek, amelyekben szexuális bűncselekményeket elkövető migránsok kaptak menedékjogot az Egyesült Királyságban. A Reform UK vezetője szerint a felelősség nemcsak az elkövetőké, hanem azoké a köztisztviselőké is, akik a biztonsági kockázatok ellenére beengedték őket az országba.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 8:30
Farage a köztisztviselőket venné célba: nyugdíjmegvonást ígér Forrás: AFP
Farage ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén megszünteti az úgynevezett „aranyozott” köztisztviselői nyugdíjakat mindazoknál, akiket felelőssé lehet tenni erőszaktevő migránsok beengedéséért. Állítása szerint a Belügyminisztérium tisztviselői a háttérellenőrzéseket figyelmen kívül hagyva hagyták jóvá a kérelmeket, kizárólag azért, hogy csökkentsék a 150 ezres listát, amit még nem bíráltak el.

Sorra derülnek ki azok az ügyek, amelyekben szexuális bűncselekményeket elkövető migránsok kaptak menedékjogot
Sorra derülnek ki azok az ügyek, amelyekben szexuális bűncselekményeket elkövető migránsok kaptak menedékjogot Fotó: AFP

A Reform UK vezetője szerint ez a gyakorlat súlyos következményekkel járt. Hivatalos adatokra hivatkozva azt állította, hogy négy év alatt 62 százalékkal nőtt a külföldiek által elkövetett szexuális bűncselekmények száma. Farage külön kiemelte azokat az eseteket, amelyek az elmúlt hetekben kerültek nyilvánosságra. 

Közöttük két 17 éves afgán menedékkérő ügyét, akik bűnösnek vallották magukat egy 15 éves lány brutális megerőszakolásában Leamington Spában. 

A politikus szerint ezek az esetek nem elszigeteltek, hanem egy működésképtelen rendszer következményei. A The Mail on Sundaynak nyilatkozva Farage arról beszélt, hogy a Reform UK kormánya azokat a köztisztviselőket vonná felelősségre, akik szerinte tudatosan nem szűrték ki a veszélyes kérelmezőket. Úgy fogalmazott: 

Minden olyan köztisztviselőnek számolnia kell a következményekkel, aki kockázatot jelentő migránsokat engedett be az országba.

– Nem fogom engedni, hogy nőink és lányaink biztonságát a sajátosan értelmezett liberalizmus oltárán feláldozzák – jelentette ki.

Szexuális bűncselekményeket elkövető migránsok kaptak menedékjogot

A Reform UK forrásai szerint az adatok azt mutatják, hogy az afgán állampolgárok több mint hússzor nagyobb arányban szerepelnek szexuális bűncselekmények miatti elítélésekben, mint a brit állampolgárok. Egy párton belüli forrás azt állította, hogy mind a konzervatív, mind a munkáspárti kormányok elhallgatták ezeket a tényeket.

A rendszer belső működésére egy tapasztalt menekültügyi ügyintéző is rávilágított, aki szerint gyakran személyazonosító okmányok nélkül bírálnak el kérelmeket. 

Mint mondta, az általa értékelt kérelmezők többsége hazudik, a kiutasítások pedig jellemzően nem történnek meg. 

A belügyminisztériumnak szerinte sem erőforrása, sem politikai akarata nincs a hatékony fellépésre.

A Reform UK tervei szerint új bűncselekménytípust hoznának létre „a menedékjog iránti kérelmek tisztességtelen elbírálása” néven. Ez akár két év börtönnel is büntethető lenne. A súlyosabb esetekben végleg megvonnák a köztisztviselői nyugdíjat, a befizetéseket pedig áldozatsegítő szervezeteknek utalnák.

A kormány szóvivője ezzel szemben azzal védekezett, hogy a közszolgálati dolgozók kulcsszerepet játszanak a határvédelemben. Állítása szerint közel 50 ezer illegálisan tartózkodó személyt távolítottak el az országból, és nőtt a kitoloncolások száma is. Hangsúlyozta: nem hagyják, hogy külföldi bűnözők kihasználják a brit jogrendszert. Farage azonban úgy látja, a statisztikák mögött valós áldozatok állnak, és a rendszer reformja nélkül újabb tragédiák következhetnek.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

