Szexuális erőszak miatt elítélt bűnözőket engedtek szabadon

David Lammy brit igazságügyi miniszter elismerte, hogy tévesen engedtek el több, szexuális erőszakkal vádolt bűnözőt is, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva részleteket nem osztott meg. Az Independent cikke szerint az esetek óriási felháborodást váltottak ki, a szexuális erőszak áldozatai pedig rettegnek.

Az igazságügyi miniszter elismerte, hogy több, erőszak elkövetésével vádolt bűnözőt is elengedtek tévesen. Fotó: PRU

Lammy nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni az esetekkel kapcsolatban, mondván, hogy a kulcsfontosságú információk nyilvánosságra hozatala meghiúsíthatja a rendőrség munkáját. „Nem fogok folyamatos kommentárt fűzni” – mondta, hozzátéve, hogy az adatokat „úgy kell nyilvánosságra hozni, ahogyan mindig is tették”.

Azt ugyanakkor a miniszter elismerte, hogy legalább két új esetről tudnak, amelyekbe tévesen engedték ki az elkövetőt.

Októberben egy sor bűnöző szabadult a brit börtönökből, köztük az eppingi szexuális bűnöző, Hadush Kebatu is, akit tévedésből szabadon engedtek, amikor egy másik börtönbe kellett volna vinni. Tizennégy éves áldozata egy nyilatkozatban azt mondta, hogy „nagyon félt és szorongott” a baklövést követően.

Röviddel ezután véletlenül kiszabadítottak egy algériai szexuális bűnözőt és egy csalót a wandsworthi börtönből, ami miatt a rendőrségre óriási nyomás nehezedett. Azóta mindkettőjüket újra őrizetbe vették.

Az igazságügyi minisztérium múlt hónapban közzétett legfrissebb adatai szerint idén április 1. és október 31. között összesen 91 foglyot szabadítottak tévedésből – ami hetente körülbelül háromnak felel meg. Ezen számok tekintetében még a Downing Street is megdöbbenésének adott hangot. Nagy-Britanniában egyre égetőbb problémát jelent a migráció és a vele együtt érkező bűnözés. A botrány eleve azért tört ki, mert a helyhiány okán több erőszakos elkövetőt is az úgynevezett „nyílt börtönökbe” akartak áthelyezni, amelyeknek minimális a biztonságuk. Ez azonban, mint a mellékelt ábra is mutatja, egészen abszurd problémákat szült.

Borítókép: David Lammy brit igazságügyi miniszer (Fotó: AFP)