Magyar karácsonyi vásár Európa legszebbjei között

A Nagytemplom előtti korcsolyapálya az Európa legjobbja címet kapta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 23:03
Ismét magyar karácsonyi vásár Európa legszebbjei között – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Az európai parlamenti képviselő emlékeztetett: a Bazilika előtti vásár évekig vezette a listát, most a debreceni ötödik lett,

a Nagytemplom előtti korcsolyapálya pedig az Európa legjobbja címet kapta.

A budapesti Advent Bazilikát már négy alkalommal szavazták meg Európa legszebb karácsonyi vásárának.

Borítókép: Karácsonyi vásár Debrecenben (Forrás: Facebook)


