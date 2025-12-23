Ismét magyar karácsonyi vásár Európa legszebbjei között – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Az európai parlamenti képviselő emlékeztetett: a Bazilika előtti vásár évekig vezette a listát, most a debreceni ötödik lett,

a Nagytemplom előtti korcsolyapálya pedig az Európa legjobbja címet kapta.

A budapesti Advent Bazilikát már négy alkalommal szavazták meg Európa legszebb karácsonyi vásárának.