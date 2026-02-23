Még a héten befejeződik a Vác és Balassagyarmat közötti vasútvonal felújítása

A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti vonal felújítása, a tíz éve nem látott erejű és szeszélyességű tél, a kedvezőtlen időjárás miatti kényszerszünet nagy részét sikerült behozni – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt a közösségi oldalán azt írta, hogy a 75-ös számú vasútvonal infrastrukturálisan már kész, de a következő napokban mérővonattal még átvizsgálják, a személyforgalmat csak ezután indítják el újra.

A vonatok a nőnapi hétvégétől válthatják föl a pótló buszokat Magyarország egyik legnépszerűbb vasúti mellékvonalán.

A vezérigazgató emlékeztetett: tavaly ősszel ezen a vonalon kisiklott egy szerelvény Vác és Szokolya között, a balesetet a váratlanul felgyorsult pályaromlás okozta. Az ezt követő vizsgálatban arra kerestek választ, hogy miért nem tudták megbízhatóbban előre jelezni a pályahiba gyors súlyosbodását.

A szakértői jelentés megállapításai alapján a társaság új protokollt vezetett be, több méréssel és összetettebb elemzésekkel. A mérési adatokat a belső vizsgálat szerint másképp kell feldolgozni és szigorúbban kell értelmezni, mint eddig, különösen egy geológiai szempontból olyan kényes szakaszon, mint a Börzsönyben.