MÁVHegyi ZsoltBalassagyarmatVác

Még a héten befejeződik a Vác és Balassagyarmat közötti vasútvonal felújítása

Vác és Balassagyarmat között pótlóbuszok járnak, amióta tavaly ősszel egy szerelvény kisiklott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 22:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti vonal felújítása, a tíz éve nem látott erejű és szeszélyességű tél, a kedvezőtlen időjárás miatti kényszerszünet nagy részét sikerült behozni – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Budapest, 2025. december 16. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón 2025. december 16-án. A MÁV-csoport csatlakozott az Apponyi Franciska Programhoz, ezzel a cégcsoport vállalni tudja a kiszámítható életpálya esélyét és a versenyképes munkabért, valamint folyamatos információnyújtást is a nyitott munkakörörökkel kapcsolatban. MTI/Hatházi Tamás
Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Hegyi Zsolt a közösségi oldalán azt írta, hogy a 75-ös számú vasútvonal infrastrukturálisan már kész, de a következő napokban mérővonattal még átvizsgálják, a személyforgalmat csak ezután indítják el újra.

A vonatok a nőnapi hétvégétől válthatják föl a pótló buszokat Magyarország egyik legnépszerűbb vasúti mellékvonalán.

A vezérigazgató emlékeztetett: tavaly ősszel ezen a vonalon kisiklott egy szerelvény Vác és Szokolya között, a balesetet a váratlanul felgyorsult pályaromlás okozta. Az ezt követő vizsgálatban arra kerestek választ, hogy miért nem tudták megbízhatóbban előre jelezni a pályahiba gyors súlyosbodását.

A szakértői jelentés megállapításai alapján a társaság új protokollt vezetett be, több méréssel és összetettebb elemzésekkel. A mérési adatokat a belső vizsgálat szerint másképp kell feldolgozni és szigorúbban kell értelmezni, mint eddig, különösen egy geológiai szempontból olyan kényes szakaszon, mint a Börzsönyben.

 

Borítókép: Hegyi Zsolt (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelektájékoztatás

Kicsit sok az információ!

Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu