Iszonyatos mélységből a csúcsra: a világ 16 legjobb csapata között Magyarország

Csaknem három évtized, egészen pontosan 28 év böjtölés után lesz ott idén szeptemberben a berlni világbajnokságon a magyar női kosárlabda-válogatott. A kosárlabda világsportág, a női vb-t nem felduzzasztott létszámmal rendezik, ez tényleg a legszűkebb elit. Ennek a csapatnak tényleg kijárt már ez a siker, amiért mindent megtettek az elmúlt egy hét alatt Isztambulban.

2026. 03. 18. 5:40
Óriási siker: a világ legjobb tizenhat csapata között a magyar válogatott Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Még a sportág berkein belül is voltak olyan szakemberek, akik nem értették, miért kellett a magyar női kosárlabda-válogatottnak beneveznie és elindulnia azon a világbajnoki előselejtezőn, amelyet 2024 augusztusában, közvetlenül a párizsi olimpia után rendeztek meg Ruandában. Akkor még nagyon friss volt az a seb, amelyet az okozott, hogy ez a csapat - máig felfoghatatlan módon - hazai pályán úgy bukta el az olimpiai selejtezőt, hogy a kijutásról döntő spanyolok elleni mérkőzésen már 20 ponttal is vezetett. Aztán vesztett és csak nézte, hogyan száll el a Párizsba tartó repülőgép. Távozott az akkori szövetségi kapitány, Székely Norbert, a helyét Völgyi Péter vette át. Völgyinek az első feladata a már említett női kosárlabda vb-előselejtező torna volt Afrikában. Ahhoz, hogy a magyar csapat eljusson az isztambuli vb-selejtezőre, a ruandai tornát meg kellett nyerni. Ez sikerült, így kerültünk ki a törökországi tornára, amelyen 3 győzelem mellett 2 vereslget szenvedve a második helyen végeztünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar csapat utazhat a szeptemberi, Berlinben rendezendő világbajnokságra. Azok pedig, akik 2024 nyarán kételkedtek abban, miért kell elindulni Ruandában, most mindenre választ kaptak.

A magyar női kosárlabda-válogatott tagjai joggal ünnepeltek - Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Ez volt az igazi magyar kosárlabda

Az isztambuli egy hét során a magyar válogatott két bravúrgyőzelmet is elért. Két olyan csapat - Japán és Törökország ellen - amely a világranglistán előtte áll. A harmadik győzelmet - egyben a legnehezebbet - Argentína ellen szereztük meg. Előzetesen mindenki úgy számolt, hogy két siker elegendő lehet a kvalifikációhoz. Ám a török városban hihetetlen körbeverések alakultak ki. Ennek az lett a következménye, hogy a magyarok hiába nyertek Japán és Argentína ellen, ez sem volt elég. Az eredmények úgy alakultak, hogy az utolsó, Törökország elleni összecsapás a mieink számára sorsdöntővé vált. Mindenki tudta: ha nyerünk, akkor irány a világbajnokság. Ha nem, akkor megint kudarc és kiesés lesz a vége.

Talán leírható: a sport egyik legnagyobb igazságtalansága lett volna az, ha a magyarok nem jutnak el az őszi, németországi vb-re.

Szerencsére most nem kellett fenékig üríteni a méregpoharat. Az utolsó mérkőzésen mutatott játék, a nagyszerű támadások, a fegyelmezett védekezés és az elszántság meghozta a gyümölcsét. Ki gondolta volna, hogy hazai pályán fűzzük be az oktatófilmet a török csapat ellen. A házigazdának mákszemnyi esélye sem volt, mert a magyar válogatott az első perctől kezdve rákényszerítette akaratát az ellenfélre. Ilyen magas szintű, precíz és pontos játékot nagyon régen nem láttunk már ettől a csapattól. Mindez azt is jelzi, hogy a magyarok kiélezett helyzetben is képesek ilyen produkcióra. Ez pedig a lehető legjobb előjel a szeptemberi világbajnokság előtt.

„Régen volt ilyen eredmény a magyar kosárlabdában, az itt látottak alapján optimista vagyok a folytatásra. Nagyon nehéz dolgunk volt, mert korábban négy meccs is alakulhatott volna úgy, hogy kijutunk, fejben ezt nehéz feldolgozni. A vb-re majd felkészülünk, odatesszük magunkat, biztosan kemény ellenfelek várnak ránk” – mondta el a lefújás után Völgyi Péter szövetségi kapitány.

Takács-Kiss Virág úgy vélekedett, hogy bezárult egy kör Isztambulban. „Most tudjuk elfelejteni a 2024-es elvesztett olimpiai selejtezőt. Mi magunknak harcoltuk ki a vb-t, és ez nagyszerű érzés!”

Juhász Dorka közölte, ők eleve úgy számoltak előzetesen, hogy három siker kell a kijutáshoz. „Ennek így kellett lennie! 

Győzni akartunk, és sokkal jobb így, mint ha mások meccsei alapján jutottunk volna ki.

A soproni olimpiai selejtező nagy pofon volt, most megint szembejött Kanada és Japán is, de igazi csapatmunkával kiküzdöttük a vb-t.”

Aho Nina is hozzátette, hogy nehéz két év van mögöttük, de ő végig hitt abban, hogy a kemény munkának meglesz a jutalma.

Ami a világbajnokságot illeti, az előzetes erőviszonyok alapján a magyar csapat nem számíthat éremszerzésre, de egy szerencsés sorsolás segítségével messzire eljuthat. Ennek a sportágnak a női szakágában jelenleg öt csapat nagyon erős: az Egyesült Államok, Ausztrália, Franciaország, Spanyolország és Belgium. Ez az öt nemzet jelenti a világelitet, utána azonban massziv középmezőny következik, s abban akár már a magyaroknak is helyük lehet.

Sok jó teljesítmény a magyar csapatban

Az isztambuli egy hét során bebizonyosodott, hogy Juhász Dorka extraklasszis teljesítményre képes. A Japán ellen dobott 35 pontja szenzációs volt, csakúgy, mint az Argentína és Törökország ellen nyújtott produkciója. Az előzetes vélemények alapján sokan nem értették, miért a 38 éves amerikai Yvonne Turnernek szavazott bizalmat Völgyi Péter szövetségi kapitány.

 Nos, a tamáskodók csattanós választ kaphattak, mert Turner a torna számunkra három legfontosabb meccsén nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra.

A DVTK játékosa, Lelik Réka iszonyatosan mélyről jött fel, az utolsó két meccsen klasszisteljesítményt nyújtott. Ugyancsak nagy lélektani teherrel érkezett az együttesbe Takács-Kiss Virág, aki számos kudarcot élt át a nemzeti színekben. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 17: Players of Hungary, who won three and lost two of their games, celebrate after finishing second in the group and securing qualification for the finals, following the FIBA Women’s World Cup Qualifiers Group C basketball match between Turkiye and Hungary at the Turkcell Basketball Development Center, in Istanbul, Turkiye, on March 17, 2026. Esra Bilgin / Anadolu (Photo by Esra Bilgin / Anadolu via AFP)
A pillanat, amikor a magyar női kosárlabda-válogatott kijutott a vb-re - Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Ő volt az a játékos, aki részese volt az elbukott soproni olimpiai selejtezőnek, majd nem sokkal később szintén elbukta a 3x3-as válogatott olimpiai kvalifikációs tornáját is. Takács-Kissnek innen kellett felállnia és most bebizonyította, hogy centerposzton nélkülözhetetlen ebben a csapatban. 

Szintén nem volt könnyű helyzetben Dubei Debóra, aki klubcsapatával, a Győrrel most éppen a kiesés ellen küzd az NB I-ben.

Dubeinek az elmúlt hónapok nem sok sikerélményt hoztak, ezért is volt számára nagyon fontos, hogy jó teljesítményt tegyen le Isztambulban. Higgadt triplái nagyszerűek voltak, ha ő nincs, szinte biztos, hogy nem beszélünk most világbajnoki kijutásról. Fontos megemlíteni még a fiatal játékosok nagyszerű teljesítményét és hozzáállását, elsősorban Dombai Rékára és a mindössze 18 éves Josepovits Kingára célozva. 

Kanada kiesése óriási szeznzáció

A sportágra pedig tényleg nagyon ráfért már ez a siker. Ne feledjük, most úgy készülünk a világ tizenhat legjobb csapata közé, hogy 

egy évvel ezelőtt Európa tizenhat legjobb csapata között sem voltunk ott, hiszen ez a válogatott lemaradt a tavalyi kontinensbajnokságról.

Akkor azt felfoghatatlan kudarcként éltük meg, most ezt a vb-kijutást nyugodtan nevezhetjük felfoghatatlan sikernek. Ami a felfoghatatlan jelzőt illeti: ezen a nagyképű kanadai csapat is eltűnődhet, ugyanis Argentína mellett Kanada esett ki az isztambuli vb-selejtezőn.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

