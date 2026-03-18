Kalandvágy és valódi diktatúra

A politikai rendezvények árnyékában mintha kissé háttérbe szorult volna maga az évforduló, azaz hogy mit is ünnepeltünk néhány napja. Nos, az 1848–49-es magyar forradalmat és az abból kinövő szabadságharcot. A dicsőséges események aktualizálása persze nem feltétlenül vétek, bár évtizedeken át azt hallottuk, hogy de bizony az, és hogy jön X vagy Y ahhoz. Ehhez.

Magam úgy voltam a revolúció felidézésével, hogy miután átestem volna az ilyentájt esedékes és aktuálisnak nevezhető pánikrohamon (hová tettük szívem tavaly ilyenkor a kokárdákat, amikből pedig már komoly gyűjteménnyel rendelkezünk) és mielőtt rákattantam a Békemenetre, aminek az elnevezése is rém aktuális, elmerültem kissé a személyes emlékekben. Amiknek egy részét pár nappal ezelőtt a Veszprém vármegyei Napló megtisztelő javaslatára meg is osztottam a nyájas és egyben türelmes olvasókkal.

Idéznék is belőle menten néhány passzust. Gimnazista koromban, a hetvenes évek második felében diktatúrában éltünk (nem olyanban, mint amilyenről mostanában delirálnak a fogalmatlanok, hanem valódiban, amely néhanap kissé puhulni tűnt ugyan, de keménykedett is rendesen), amelyben ezernyolcszáznegyvennyolc és ezerkilencszázötvenhat pesti srácai csillagok voltak a szemünkben, sztárok, ha úgy tetszik. Sokan voltunk kevesen, akik így éreztünk, de legalább ismertük egymást, nem kellett bemutatkoznunk (március) tizenhatodikán az igazgatói irodában. Mert

a rendőrök (belügyesek) persze elküldték az iskolának az előző napi Kossuth-nótázásról, vöröszászló- cincálásról (mert azt is kirakták az idióták) szóló „tényállást”, nem említve természetesen az igazoltatásokat, a kokárdáink letépését és a Kádár-kolbász (gumibot) alkalmazását.

A radikálisabb arcokat persze már tizennegyedikén preventíve bevitték a yardra koszt-kvártély, aztán két nap múlva mehettek Isten hírével, vissza a munkásőrszürke hétköznapokba.

Ízelítőnek ennyi, a teljes cikk (hogy egy idegesítő metódust alkalmazzak az online világból) elolvasható a Veol.hu-n.

Drága dezinformált fiatal barátaim, kik velünk ellentétben a világnak azon a pontján tanultok, ahol csak akartok, és azt, amihez éppen kedvetek szottyan, és két jóízű mocskos fideszezés és diktatúrázás közben az a legfőbb gondotok, hogy az elnyomott szüleitek által összeszedett berlini, barcelonai, umbriai lakásotokat (nagy a nyomor) kiadjátok-e vagy inkább lakjátok,

nos ez csak egy szelet egy vérbő diktatúrából, amiről nektek szerencsére fogalmatok sincs. Persze ki lehet próbálni, London helyett irány Észak-Korea, oszt lehet nyafogni, hogy szakadozik a net és elfogyott a szójalatte.