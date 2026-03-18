idezojelek
Vélemény

Kalandvágy és valódi diktatúra

HETI AGYRÉMEK – A gyűlölet jómódú talpasai ukrán zászló alatt vonultak március 15-én.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
orbán viktorTisza PártBékemenetdiktatúrarendszerváltásmárcius 15. 2026. 03. 18. 5:43
Fotó: MTI/Illyés Tibor
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikai rendezvények árnyékában mintha kissé háttérbe szorult volna maga az évforduló, azaz hogy mit is ünnepeltünk néhány napja. Nos, az 1848–49-es magyar forradalmat és az abból kinövő szabadságharcot. A dicsőséges események aktualizálása persze nem feltétlenül vétek, bár évtizedeken át azt hallottuk, hogy de bizony az, és hogy jön X vagy Y ahhoz. Ehhez.

Magam úgy voltam a revolúció felidézésével, hogy miután átestem volna az ilyentájt esedékes és aktuálisnak nevezhető pánikrohamon (hová tettük szívem tavaly ilyenkor a kokárdákat, amikből pedig már komoly gyűjteménnyel rendelkezünk) és mielőtt rákattantam a Békemenetre, aminek az elnevezése is rém aktuális, elmerültem kissé a személyes emlékekben. Amiknek egy részét pár nappal ezelőtt a Veszprém vármegyei Napló megtisztelő javaslatára meg is osztottam a nyájas és egyben türelmes olvasókkal.

Idéznék is belőle menten néhány passzust. Gimnazista koromban, a hetvenes évek második felében diktatúrában éltünk (nem olyanban, mint amilyenről mostanában delirálnak a fogalmatlanok, hanem valódiban, amely néhanap kissé puhulni tűnt ugyan, de keménykedett is rendesen), amelyben ezernyolcszáznegyvennyolc és ezerkilencszázötvenhat pesti srácai csillagok voltak a szemünkben, sztárok, ha úgy tetszik. Sokan voltunk kevesen, akik így éreztünk, de legalább ismertük egymást, nem kellett bemutatkoznunk (március) tizenhatodikán az igazgatói irodában. Mert 

a rendőrök (belügyesek) persze elküldték az iskolának az előző napi Kossuth-nótázásról, vöröszászló- cincálásról (mert azt is kirakták az idióták) szóló „tényállást”, nem említve természetesen az igazoltatásokat, a kokárdáink letépését és a Kádár-kolbász (gumibot) alkalmazását.

 A radikálisabb arcokat persze már tizennegyedikén preventíve bevitték a yardra koszt-kvártély, aztán két nap múlva mehettek Isten hírével, vissza a munkásőrszürke hétköznapokba.

Ízelítőnek ennyi, a teljes cikk (hogy egy idegesítő metódust alkalmazzak az online világból) elolvasható a Veol.hu-n. 

Drága dezinformált fiatal barátaim, kik velünk ellentétben a világnak azon a pontján tanultok, ahol csak akartok, és azt, amihez éppen kedvetek szottyan, és két jóízű mocskos fideszezés és diktatúrázás közben az a legfőbb gondotok, hogy az elnyomott szüleitek által összeszedett berlini, barcelonai, umbriai lakásotokat (nagy a nyomor) kiadjátok-e vagy inkább lakjátok,

nos ez csak egy szelet egy vérbő diktatúrából, amiről nektek szerencsére fogalmatok sincs. Persze ki lehet próbálni, London helyett irány Észak-Korea, oszt lehet nyafogni, hogy szakadozik a net és elfogyott a szójalatte.

Isten látja lelkemet, nincs bennem egy cseppnyi irigység sem, sőt kimondottan és kifejezetten örülök, hogy kalandvágyból itthon maradtunk, jól-rosszul megcselekedtük, amit a haza megkívánt, aztán még 

kibekkeltük a Horn Gyufa–SZDSZ-érát, Gyurcsányt és a haverjait, lovasrohamot, könnygázt és szemkilövetést, a borzalmas Bokrost és tettestársait, hogy ti mindezek után „bátran” ordítozhassatok az utcán ebben a rohadt nagy diktatúrában,

hogy aszongya O1G, és ha úri kedvetek úgy tartja, szabadon a nyakunkra hozhassatok egy újabb eszelőst. Megszoktuk már az ilyesmit. A magyar történelemben mindig akadt néhány százezer polgártárs púpnak a hátunkon, akiket cipeltünk magunkkal. Lenin-fiúkat, nyilasokat, pufajkásokat, mikor kik jöttek, mentek. Az a rossz hírem van, hogy mi meg maradtunk, megmaradtunk és maradunk.

Mindez onnan jutott eszembe, hogy egyre reménytelenebbül, de azért elszántan próbálom összerakni a mindenszarista szekta szociológiai és patológiai puzzle-ját. A március 15-én ukrán zászló alatt vonuló, az Orbán Viktor unokáit kivégezni szándékozó degeneráltaknak tapsolva helyeslő, vigyorgó fejes szeretetországiak összetételét. Nézem a gyűlölet jómódú talpasait, a NER valódi haszonélvezőit, akik még a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatóján is túltesznek szájkaratéban. Két szándékosan nagyon egyszerű példa jön. 

Ott vonulnak azok, akik már megint becsomagoltak, és azzal fenyegetőznek, hogy amennyiben már megint a Zorbán győz, ahogy szokott, ők bizony elmennek innen. Aztán persze maradnak, pedig a határok nyitva állnak ebben a szörnyű diktatúrában, Nobel-díj sem kell a lelépéshez, 

és sokan még a repülőjegyükbe is beszállnának, de csak oda. Nekik legfeljebb lakcímkártyájuk van, nem hazájuk.

A másik szegmens az már tényleg a síkhülye kategóriába tartozik, ha nem a saját szememmel látom, el sem hiszem, hogy megszületett. Áll a forradalmi és egyben rendszerváltó hangulatba kerülő ifiasszony a benzinkút pénztáránál, mögötte szépen alakul a sor, és kiveri a patáliát, hogy forgalmi engedély szükségeltetik a 615 forintos dízelhez. Mert ez sem jó, mer’ a Zorbán, tegyük hozzá amiatt és annak ellenére, hogy a csaj idolja szakmányban robbantgatja a vezetékeket. A sor végéről kislányos hangon érkezik a javaslat: akkor fizessen hétszázat drága, és menjen szépen a p…csába. Nos, így megy ez. Uram, Istenem, a te állatkerted immáron szafari méretűvé növekedett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekintézmény

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Kondor Katalin avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
