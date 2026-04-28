Állatkert, Balaton, TikTok

HETI AGYRÉMEK – A gyerekeink egy részét elveszítettük, most következnek az unokáink, akik már mobiltelefonnal a kezükben születtek.

Hegyi Zoltán
2026. 04. 28. 5:20
Mindeközben szépen lassan tovább gyérítem a Facebookomat. Mint a szúnyogokat. Mindenki repül, aki nem bír leállni a nagy győzelem után sem. Akik tuskóbbak a Tusknál, aki szerint most már nem lesznek oroszok az Európai Parlamentben. Mekkora humor, mondta Woody Allen. És egyre jobb a helyzet. Maradnak a macskák, minden, ami olasz, néhány régi barát, kertek, kaják, rock and roll. És itt még egyszer 

a kegyelemdöfést megadó ifjúságról. Hogy le kellett volna ülni velük beszélgetni. Leültünk velük. Számtalan példát láttam magam körül. Rendezett családi háttér, szolid jólét, népzene és rock and roll, szabadság és nyitottság, minden a fenekük alatt. Választható, támogatott iskolák, munkahelyek, ezernyi juttatás. És a drága fiatalok elmentek lemosni a Fideszt. 

Most akkor mi legyen? Vonjuk meg a vasárnapi húslevest? Ez a tragédia.

De van rosszabb hírem. 

A gyerekeink egy részét elveszítettük, győzött a Netflix, a TikTok és a többi fostalicska. Most következnek az unokáink, akik már mobiltelefonnal a kezükben születtek, bele abba a világba, ahol Pepa malac spannja leszbikus lett, az utánuk jövőket pedig már az AI gyártja le.

Addig is folytatódik az euroatlanti újfidesz kormány szerepválogatója. Már Vitézy is ott van, neki már az oviban is a menetrend volt a jele. Jó lesz. Mert lészen hamarost akkora nyafogás a balosok és a kedves fiatalság soraiban, mint ide Lacháza. Az viszont tényleg jó, hogy Orbán Viktor 36 év után nem ül be a Parlamentbe. Ekézik is már, most éppen ezért, hogy elárulta a követőit. Egy lósz…rt, mama! A Nagy Visszatérő elkezdi újrarakni a legót, amibe éjjel beleléptünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

