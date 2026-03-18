A Fradi egyik ásza külön gyakorolt, a másik biztosan csak néző lesz Bragában

A Ferencváros biztosan nem kezdhet ugyanazzal a tizeneggyel, mint március 12-én Budapesten. Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára Bragában, ugyanakkor a 2-0-s magyar sikerrel véget ért mérkőzésen remeklő Lenny Joseph minden bizonnyal ott lesz Robbie Keane kezdőcsapatában, vélhetően egyik kedvenc játékostársával együtt.

Lenny Joseph (balra) sok gondot okozott a portugáloknak Budapesten

Joseph külön gyakorolt

A fegyelem volt a siker kulcsa Gróf Dávid szerint az odavágón. A – sérülése, műtétje után visszatért, az Európa-ligába mégsem nevezett – Dibusz Dénest remekül helyettesítő kapus azt is kiemelte a budapesti meccs után, hogy „a gólok mindig bennünk vannak”. Pedig Varga Barnabás téli távozásakor joggal kételkedtek sokan abban, hogy sikerül pótolni a magyar válogatott és a Fradi első számú csatárát. Ha egy az egyben nem is sikerült, valóban mindig akadnak olyan játékosok, akik beveszik az ellenfelek kapuját. A Braga elleni párharc első felvonásán gólt szerző és gólpasszt adó Lenny Joseph elárulta, nem elégedett meg a teljesítményével.

Egészen más mérkőzésre van kilátás itt, Portugáliában. Óvatosnak kell lennünk, ugyanakkor a támadások lehetőségéről sem szabad lemondanunk. Ami engem illett, az elmúlt napokban külön gyakoroltam a befejezéseket, illetve az utolsó passzokat a kapu előtt

– mondta a kedd esti bragai sajtótájékoztatón a 25 éves francia-haiti támadó, aki kérdésre válaszolva elárulta, szeret együtt játszani Bamidele Yusuffal, akivel az utóbbi időben a Ferencváros csatárkettősét alkotja.

Carlos Vicens nem szeretne újra gratulálni Robbie Keane-nek

Hit és visszatérés

A Joseph–Yusuf duó szereplése nem lehet kérdéses, a középpályán viszont fontos hiányzója lesz Robbie Keane csapatának, miután Kristoffer Zachariassen sárga lapok miatti eltiltását tölti majd. Fordított utat jár be a Braga jobboldali védője, Víctor Gómez, aki letöltötte a büntetését, s ismét Carlos Vicens vezetőedző rendelkezésére állhat. Kétgólos hátránya ellenére kifejezetten optimista a portugálok 43 esztendős spanyol vezetőedzője.

– Sokat beszéltünk a játékosokkal arról, hogy mi történt az előző meccsen, és fejlődnünk kell. A csapatnak sok mindenben hatékonyabbnak kell lennie, magasabb szintű mobilitást kell nyújtania, stabilnak kell lennie labdával és labda nélkül, és nagyobb intenzitást és agressziót kell közvetítenie mind a párharcokban, mint az első mérkőzésen. Felkészültünk arra, hogy jobban játsszunk, mint a múlt héten, hinnünk kell benne, hogy el tudjuk érni. Nagyon magas szintű érzelmi egyensúlyra van szükségünk. Éberség és koncentráció szükséges, hogy elérjük a célunkat – fogalmazott bizakodva klubja hivatalos oldalának Carlos Vicens.

A Braga SC–Ferencváros mérkőzés szerdán magyar idő szerint 16.30 órakor kezdődik (tv: M4 Sport).

