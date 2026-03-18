FerencvárosZachariassenJosephBraga

A Fradi egyik ásza külön gyakorolt, a másik biztosan csak néző lesz Bragában

A Ferencvárosnak idegenben kell kiharcolnia a legjobb 8 közé jutást a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnok 2-0-s előnnyel érkezett Bragába, ahol a házigazda várhatóan nagy erőkkel támad majd ellene. A budapesti mérkőzésen gólt szerző és gólpasszt adó Lenny Joseph elmondta, külön gyakorolta a támadásbefejezéseket a visszavágó előtt. Az ismét fontos láncszemmé vált Kristoffer Zachariassen eltiltása miatt nem segíthet Robbie Keane csapatának, ennek ellenére elutazott Portugáliába.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 18. 5:30
Joseph Budapest, 2026. március 12. A ferencvárosi gólszerző Gavriel Kanikovszki (b), valamint Lenny Joseph (k) és Bamidele Yusuf ünnepel a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharc Ferencvárosi TC - SC Braga első mérkőzésén a Groupama Arénában 2026. már
Lenny Joseph (középen) sokat készült a bragai visszavágóra Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros biztosan nem kezdhet ugyanazzal a tizeneggyel, mint március 12-én Budapesten. Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára Bragában, ugyanakkor a 2-0-s magyar sikerrel véget ért mérkőzésen remeklő Lenny Joseph minden bizonnyal ott lesz Robbie Keane kezdőcsapatában, vélhetően egyik kedvenc játékostársával együtt.

Joseph
Lenny Joseph (balra) sok gondot okozott a portugáloknak Budapesten Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Joseph külön gyakorolt

A fegyelem volt a siker kulcsa Gróf Dávid szerint az odavágón. A – sérülése, műtétje után visszatért, az Európa-ligába mégsem nevezett – Dibusz Dénest remekül helyettesítő kapus azt is kiemelte a budapesti meccs után, hogy „a gólok mindig bennünk vannak”. Pedig Varga Barnabás téli távozásakor joggal kételkedtek sokan abban, hogy sikerül pótolni a magyar válogatott és a Fradi első számú csatárát. Ha egy az egyben nem is sikerült, valóban mindig akadnak olyan játékosok, akik beveszik az ellenfelek kapuját. A Braga elleni párharc első felvonásán gólt szerző és gólpasszt adó Lenny Joseph elárulta, nem elégedett meg a teljesítményével.

 Egészen más mérkőzésre van kilátás itt, Portugáliában. Óvatosnak kell lennünk, ugyanakkor a támadások lehetőségéről sem szabad lemondanunk. Ami engem illett, az elmúlt napokban külön gyakoroltam a befejezéseket, illetve az utolsó passzokat a kapu előtt 

– mondta a kedd esti bragai sajtótájékoztatón a 25 éves francia-haiti támadó, aki kérdésre válaszolva elárulta, szeret együtt játszani Bamidele Yusuffal, akivel az utóbbi időben a Ferencváros csatárkettősét alkotja.

Joseph
Carlos Vicens nem szeretne újra gratulálni Robbie Keane-nek Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Hit és visszatérés

A Joseph–Yusuf duó szereplése nem lehet kérdéses, a középpályán viszont fontos hiányzója lesz Robbie Keane csapatának, miután Kristoffer Zachariassen sárga lapok miatti eltiltását tölti majd. Fordított utat jár be a Braga jobboldali védője, Víctor Gómez, aki letöltötte a büntetését, s ismét Carlos Vicens vezetőedző rendelkezésére állhat. Kétgólos hátránya ellenére kifejezetten optimista a portugálok 43 esztendős spanyol vezetőedzője.

– Sokat beszéltünk a játékosokkal arról, hogy mi történt az előző meccsen, és fejlődnünk kell. A csapatnak sok mindenben hatékonyabbnak kell lennie, magasabb szintű mobilitást kell nyújtania, stabilnak kell lennie labdával és labda nélkül, és nagyobb intenzitást és agressziót kell közvetítenie mind a párharcokban, mint az első mérkőzésen. Felkészültünk arra, hogy jobban játsszunk, mint a múlt héten, hinnünk kell benne, hogy el tudjuk érni. Nagyon magas szintű érzelmi egyensúlyra van szükségünk. Éberség és koncentráció szükséges, hogy elérjük a célunkat – fogalmazott bizakodva klubja hivatalos oldalának Carlos Vicens.
A Braga SC–Ferencváros mérkőzés szerdán magyar idő szerint 16.30 órakor kezdődik (tv: M4 Sport).

Az első találkozó összefoglalója:

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu