Az amerikai haderő újabb feltételezett kábítószerszállító hajót támadott a karibi térségben

Az Egyesült Államok hadserege újabb feltételezett kábítószerszállító hajót támadott a karibi térségben, az akció során három emberrel végeztek – közölte hétfőn az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM) az X-en. Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat.

Forrás: MTI2026. 02. 23. 23:59
Illusztráció (Forrás: Mexikói haditengerészet / AFP)
Az amerikai tájékoztatás szerint a hajót egy „terrorszervezet” üzemeltette és egy ismert csempészútvonalon haladt.

Donald Trump amerikai elnök keményen fellép a drogkereskedelem ellen
Donald Trump amerikai elnök keményen fellép a drogkereskedelem ellen (Fotó: Getty Images via AFP)

A hadsereg szerint a hajón volt férfiak drogkereskedelemmel foglalkoztak. A történtekről egy felvételt is közzé tettek, amelyen a bárka látható, amint a találat következtében felrobban.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak.

A fél év óta tartó támadásokban – amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is – hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Mexikói haditengerészet / AFP)

