Trump leszámol a kábítószer-kereskedőkkel, az amerikaiak támogatják ebben

A szavazók 71 százaléka, a demokraták 56 százaléka, a republikánusok 89 százaléka és a függetlenek 67 százaléka támogatta a katonai erők bevetését a kábítószer-kereskedők célbavételére. Az október 1–2. között online végzett felmérésben 2413 regisztrált amerikai szavazó vett részt, és a hibahatár 1,99 százalék – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a kartellek elleni fellépést adminisztrációjának egyik fő céljává tette. Röviddel azután, hogy januárban visszatért a Fehér Házba, az elnök bizonyos kartellcsoportokat külföldi terrorszervezeteknek nyilvánított, utat nyitva a katonai és bűnüldözési intézkedéseknek, amelyek célja az amerikai határok és közösségek biztonságának helyreállítása. Ez a minősítés lehetővé teszi az Egyesült Államok kormánya számára, hogy terrorizmusellenes erőforrásokat vessen be, beleértve a pénzügyi szankciókat és a kartellműveletek elleni közvetlen csapásokat – emlékeztet a The Post Millennial hírportál.
Trump hangsúlyozta, hogy a lépés elengedhetetlen a fentanilválság leküzdéséhez, amely több százezer amerikai életet követelt, és leszögezte, hogy felszámolja a „bűnözői birodalmakat”, amelyek halálos kábítószerekkel árasztják el az országot.
Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószer-kereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le. Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.
Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik, amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldi terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS–13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell. Pete Hegseth hadügyminiszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok hadserege évtizedeket fordított az al-Kaida és Iszlám Állam terrorhálózatok felszámolására, most az amerikai kontinensen hasonló módon lép fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az amerikai kormányzat drogkartellek felé küldött üzenetét összefoglalva a kijelentette:
úgy fogunk kezelni benneteket, mint az al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk.
Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés módjára bizonyítékként szolgáltak a Karib-tengeren és Csendes-óceánon az elmúlt hetekben végrehajtott katonai csapások, és hozzátette, hogy
az amerikai katonaság a kábítószer-kereskedőket nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatja.
A hadügyminiszter csütörtökön megerősítette, hogy egy nappal korábban az amerikai haderő egy újabb feltételezett kábítószercsempész-hajót semmisített meg a tengeren a latin-amerikai térségben.