Elkezdődött: Franciaország katonákat toboroz

A 18 és 25 év közötti férfiak és nők áprilisig jelentkezhetnek, hogy szeptember és november között tíz hónapra csatlakozzanak a hadsereghez, kizárólag Franciaország kontinentális vagy tengerentúli területein.

A nemzeti szolgálat választása azt jelenti, hogy részt veszünk polgáraink, országunk védelmében egy olyan környezetben, amelyről érzékeljük, hogy bizonytalan

– mondta Fabien Mandon tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke a védelmi miniszterrel és a három fegyveres erő (szárazföldi, légi és tengerészeti) vezetőivel tartott sajtótájékoztatón. Kifejtette: egy hónapos alapozó képzés után az egységekbe integrált sorozottak „nemzetünk ellenálló képességének megerősítésében” vesznek részt.

Képzést kapnak arra, hogy kényelmetlen helyzetekben hogyan reagáljanak, hogy cselekvésüket egy szervezett, szolidáris, erős csoport keretébe illesszék, ahol mindenki, függetlenül társadalmi származásától, személyes hátterétől, véleményétől, vallásától, ugyanabban az egyenruhában, az egyenlőség, a testvériség, a méltányosság elvei szerint fejlődik, és ahol a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák

– hangsúlyozta. A fiatal önkénteseket a védelmi miniszter tájékoztatása szerint orvosi alkalmasság, motiváció és „a hadsereg igényeihez való alkalmasság” alapján választják ki. Havi bruttó 800 euró körüli fizetést kapnak, és a szolgálat alatt szállást és teljes ellátást biztosítanak számukra. A nemzeti szolgálat (fizetés, felszerelés, ruházat, szállás) tervezett költsége a 2026–2030 közötti időszakra 2,3 milliárd euró. A tíz hónapos szolgálat letelte után a fiatalok folytathatják tanulmányaikat, csatlakozhatnak az operatív tartalékosokhoz vagy aktívként bevonulhatnak a hadseregbe.