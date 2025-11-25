MacronFranciaországönkéntes katonakatonai szolgálatEmmanuel Macronsorkatonaság

Macron háborús pályára állítja Franciaországot

Franciaország újabb lépéssel fokozza a feszültséget Európában: Emmanuel Macron olyan katonai reformot készül bejelenteni, amely évtizedek óta nem látott mértékben mozdíthatja meg a francia társadalmat. Pár nappal azután, hogy a vezérkari főnök súlyos háborús veszélyről beszélt, most a hadsereg létszámának jelentős bővítése kerülhet napirendre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 13:40
A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával Forrás: AFP
A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával, és ennek megfelelően alakítja át honvédelmi politikáját. Macron elnök várható bejelentése az önkéntes katonai szolgálat új rendszeréről nem csupán technikai reform: a cél, hogy a francia állam a következő évtizedben több tízezerrel növelje tartalékos állományát az Oroszországból érkező fenyegetések fényében. A terv mögött széles politikai egyetértés körvonalazódik, miközben más európai országok – Németország, Lengyelország – szintén saját haderőfejlesztési programjaikat készítik elő.

Macron háborús pályára állítja Franciaországot Fotó: AFP

A párizsi vezetés újabb, „önkéntesnek” nevezett katonai program bevezetésére készül, amely könnyen a francia haderő átalakításának előszobája lehet. Emmanuel Macron csütörtökön jelenti be az elképzelést, és a jelek szerint a politikai elit túlnyomó része – szokásos vitáik ellenére – most készségesen felsorakozik mögé – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

A hivatalos indoklás szerint a kormány minden eddiginél nagyobb létszámú, legalább alapszinten kiképzett állományt akar a reguláris erők vagy a tartalékosok számára biztosítani. 

A döntést a párizsi vezetés azzal magyarázza, hogy Franciaországnak sürgősen meg kell erősítenie védelmi kapacitásait az egyre agresszívabb orosz külpolitikai lépések miatt. Bár a baloldaltól a jobboldalig sokan éveken át egymással vitáztak a katonai szolgálat szerepéről – volt, aki a fiatalok „rendszabályozását” látta benne, más inkább társadalomformáló eszköznek nevezte –, a mostani lépést már elsősorban a romló geopolitikai helyzettel indokolják. 

Európa-szerte fokozódik az idegesség: többek szerint Putyin akár már 2028-ban kész lehet hadműveletet indítani egy NATO-tagállam ellen.

Franciaország ugyanakkor nem lóg ki a sorból. Berlinben például már eldőlt, hogy a 18 éves férfiak regisztrációja és egészségügyi vizsgálata kötelező lesz. A sorkatonaság újbóli bevezetését ugyan egyelőre feltételhez kötik – csak akkor lépne életbe, ha nem akad elég önkéntes –, de a német kormány ezzel a lépéssel nyíltan jelezte, hogy felkészül a legrosszabb forgatókönyvre

Lengyelország pedig minden felnőtt férfi számára biztosítani akar valamilyen katonai alapképzést, bár Varsó sem merte meglépni a kötelező szolgálat visszahozását.

Hélène Conway-Mouret, a szenátus külügyi és védelmi bizottságának szocialista tagja nyíltan elismeri: Franciaország nem magányos úttörő, amikor a reguláris hadseregen túl a teljes nemzet mozgósítását sürgeti. Szerinte a mostani biztonsági környezetben – amelyet a párizsi vezetés folyamatosan az orosz veszélyre hivatkozva ír le – egyre több állam kényszerül hasonló lépésekre.

Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé Fotó: AFP

A tervezett francia program várhatóan nem csupán alapkiképzést, hanem komolyabb katonai felkészítést is magában foglal majd. 

Ennek ellenére a sorkötelezettség visszahozása továbbra is tabutémának számít a hivatalos kommunikációban. 

A sorozást még 1997-ben, Jacques Chirac elnöksége alatt törölték el, és a francia politikai elit azóta sem szánta rá magát, hogy komolyan felvesse a rendszer újjáépítését.

Macron csütörtökön a varces-i 27. hegyi gyalogos dandárnál tesz látogatást, és az Elysée-palota szerint ott jelenti be a konkrétumokat. A közlemény arról biztosít, hogy az államfő „a nemzet és annak erkölcsi erejének felkészítéséről” fog beszélni – vagyis ismét előkerül a francia vezetés kedvelt fordulata, amely a társadalom „összezárását” hivatott szemléltetni.

A bevezetéshez azonban komoly törvényi változtatásokra lesz szükség. A kormány ígéretet tett, hogy december 21-ig átdolgozott formában terjeszti be a katonai tervezési törvényt, amely már tartalmazni fogja az új rendszer kereteit. Más kérdés, hogy milyen tempóban halad majd az előkészítés, és milyen mértékben képesek finanszírozni a tervezett átalakítást.

Miközben Macron sok kezdeményezése rendszerint heves politikai vitát szít, ezúttal szokatlan egység mutatkozik a pártok között. 

A jobboldali vezetők – köztük Cédric Perrin és Jordan Bardella – egyaránt támogatják a koncepciót. Bardella odáig is elmegy, hogy a sorozás felszámolását történelmi hibának nevezi, és egy olyan jövőképet vázol fel, ahol ismét minden francia fiatalnak kötelező volna a szolgálat. Ugyanakkor ő maga is elismeri: jelenleg egyszerűen nincs elegendő forrás egy teljes generáció kiképzésére, vagyis a lelkes támogatás mögött komoly gyakorlati korlátok húzódnak.

Párizs ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2035-re több mint kétszeresére, 105 ezer főre duzzasztaná a tartalékos állományt. Ez óriási ugrást jelentene a jelenlegi – 2024-ben még alig 44 ezres – létszámhoz képest. A francia katonai vezetés ugyanakkor már jó ideje figyelmeztet: az ország demográfiai hanyatlása miatt a toborzás évről évre nehezebbé válik, vagyis a számok mögötti valóság korántsem olyan derűs, mint ahogyan azt a kormány kommunikálni szeretné.

Macron először még nyáron dobta be az önkéntes szolgálat átalakításának ötletét, majd szeptemberben a miniszterelnöki hivatal is utalt rá, hogy a háttérben már dolgoznak egy új rendszeren. 

Mostanra pedig egyre inkább úgy tűnik, a francia haderő valóban olyan irányba mozdul, amely hosszú távon a teljes honvédelmi struktúra újragondolását vetíti előre. A kérdés inkább az, hogy a nagyszabású tervekhez lesz-e elegendő pénz, ember és politikai kitartás – vagy ismét csak jól hangzó, de nehezen végrehajtható ígéretek sorával állunk szemben.

Macron korábban támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európa elleni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

