A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával, és ennek megfelelően alakítja át honvédelmi politikáját. Macron elnök várható bejelentése az önkéntes katonai szolgálat új rendszeréről nem csupán technikai reform: a cél, hogy a francia állam a következő évtizedben több tízezerrel növelje tartalékos állományát az Oroszországból érkező fenyegetések fényében. A terv mögött széles politikai egyetértés körvonalazódik, miközben más európai országok – Németország, Lengyelország – szintén saját haderőfejlesztési programjaikat készítik elő.

Macron háborús pályára állítja Franciaországot Fotó: AFP

Macron háborús pályára állítja Franciaországot

A párizsi vezetés újabb, „önkéntesnek” nevezett katonai program bevezetésére készül, amely könnyen a francia haderő átalakításának előszobája lehet. Emmanuel Macron csütörtökön jelenti be az elképzelést, és a jelek szerint a politikai elit túlnyomó része – szokásos vitáik ellenére – most készségesen felsorakozik mögé – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

A hivatalos indoklás szerint a kormány minden eddiginél nagyobb létszámú, legalább alapszinten kiképzett állományt akar a reguláris erők vagy a tartalékosok számára biztosítani.

A döntést a párizsi vezetés azzal magyarázza, hogy Franciaországnak sürgősen meg kell erősítenie védelmi kapacitásait az egyre agresszívabb orosz külpolitikai lépések miatt. Bár a baloldaltól a jobboldalig sokan éveken át egymással vitáztak a katonai szolgálat szerepéről – volt, aki a fiatalok „rendszabályozását” látta benne, más inkább társadalomformáló eszköznek nevezte –, a mostani lépést már elsősorban a romló geopolitikai helyzettel indokolják.