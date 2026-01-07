A lehető leghamarabb haza akar térni Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék Nobel-békedíjas vezetője

A lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába Maria Corina Machado, a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett ellenzéki vezető, hogy segítse hazájában a demokratikus átmenetet. A Maduro-rezsimmel szembenálló ellenzéki vezető a Fox News amerikai hírtelevízió adásában a venezuelai kormányzat szombat óta hozott lépéseit riasztónak nevezte, ami feszültebbé teszi az országon belüli helyzetet.

Maria Corina Machado a venezuelai ellenzék vezetője Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy csak hétfőn több mint egy tucat újságírót vettek őrizetbe.

Dulcy Rodríguez alelnököt, aki hétfőn hivatalosan letette esküjét Venezuela ügyvivő elnökeként, a Maduro-kormányzat által végrehajtott politikai üldözések, a korrupció és az állam által támogatott kábítószer-kereskedelem egyik fő kitervelőjeként említette. Maria Corina Machado elmondta, hogy visszatérésének időpontját ahhoz igazítja, hogyan tudja leginkább előmozdítani hazájában a politikai változás ügyét.

Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltig a hatóságok elől rejtőzködve tartózkodott Venezuelában, ahonnan azt követően távozott titokban, hogy a Nobel-békedíjat neki ítélték.

Hozzátette, hogy egy szabad és tisztességes választáson a venezuelai ellenzék elsöprő győzelmet arat majd. Maria Machado emlékeztetett arra is, hogy már októberben Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a Nobel-békedíját, mert azt gondolta, hogy kiérdemelte.

Hozzátette, hogy a január 3-án történtek igazolták az amerikai elnökbe helyezett bizalmat, amikor vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

„Azt gondolom, hogy bizonyította a világnak, hogy amiről beszél, azt komolyan gondolja” – fogalmazott.

Borítókép: Maria Corina Machado (Fotó:AFP)