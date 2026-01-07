venezuelamaria corina machadoellenzék

A lehető leghamarabb haza akar térni Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék Nobel-békedíjas vezetője

A tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett venezuelai ellenzéki vezető, minél hamarabb szeretne visszatérni hazájába, hogy részt vegyen a demokratikus átalakítás munkálataiban. Maria Corina Machado, Venezuela jelenlegi ügyvivő elnökét a korrupció és az állam által támogatott kábítószer-kereskedelem egyik fő kitervelőjének nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 7:41
Maria Corina Machado
Maria Corina Machado Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába Maria Corina Machado, a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett ellenzéki vezető, hogy segítse hazájában a demokratikus átmenetet. A Maduro-rezsimmel szembenálló ellenzéki vezető a Fox News amerikai hírtelevízió adásában a venezuelai kormányzat szombat óta hozott lépéseit riasztónak nevezte, ami feszültebbé teszi az országon belüli helyzetet. 

Maria Corina Machado a venezuelai ellenzék vezetője
Maria Corina Machado a venezuelai ellenzék vezetője Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy csak hétfőn több mint egy tucat újságírót vettek őrizetbe.

Dulcy Rodríguez alelnököt, aki hétfőn hivatalosan letette esküjét Venezuela ügyvivő elnökeként, a Maduro-kormányzat által végrehajtott politikai üldözések, a korrupció és az állam által támogatott kábítószer-kereskedelem egyik fő kitervelőjeként említette. Maria Corina Machado elmondta, hogy visszatérésének időpontját ahhoz igazítja, hogyan tudja leginkább előmozdítani hazájában a politikai változás ügyét. 

Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltig a hatóságok elől rejtőzködve tartózkodott Venezuelában, ahonnan azt követően távozott titokban, hogy a Nobel-békedíjat neki ítélték.

Hozzátette, hogy egy szabad és tisztességes választáson a venezuelai ellenzék elsöprő győzelmet arat majd. Maria Machado emlékeztetett arra is, hogy már októberben Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a Nobel-békedíját, mert azt gondolta, hogy kiérdemelte. 

Hozzátette, hogy a január 3-án történtek igazolták az amerikai elnökbe helyezett bizalmat, amikor vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

„Azt gondolom, hogy bizonyította a világnak, hogy amiről beszél, azt komolyan gondolja” – fogalmazott.

Borítókép: Maria Corina Machado (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.