Lengyel tábornok: a sorkatonaság kérdése nem a „ha”, hanem a „mikor” kérdése

Visszatérhet a kötelező katonai szolgálat Lengyelországban – de valóban szükséges-e a fiatalok mozgósítása idegen konfliktusokra? Rafal Miernik dandártábornok világosan fogalmazott: igen, a sorkatonaság visszaállítására szükség van. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy valóban erény-e a háborús lelkesedés, vagy inkább felelőtlen kényszerítőeszközről van szó, amely a fiatalokat idegen harcterekre küldené.

2025. 11. 22. 21:19
Lengyel tábornok: a sorkatonaság kérdése nem a „ha”, hanem a „mikor” kérdése Forrás: AFP
A háborús feszültség közepette egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonasághoz. A térségben Horvátország után Lengyelországban is napirendre került a hadköteles rendszer újjáélesztése: a varsói kormány januártól 235 ezer állampolgárt hív be katonai orvosi vizsgálatra. 

A Dziennik.pl portálon nemrég jelent meg egy rádiós interjú, amelyben a Lengyel Fegyveres Erők Vezérkarának kiképzési igazgatója, Rafal Miernik dandártábornok világossá tette álláspontját a kötelező katonai szolgálat ügyében. A kérdésre, hogy vissza kellene-e állítani a sorkatonaságot, habozás nélkül és határozottan válaszolt: „Igen.”

Miernik tábornok hangsúlyozta, hogy ez a politikusok döntése, de a hadsereg készen áll támogatni a folyamatot. 

A kötelező sorkatonaság visszaállításáról szóló döntés politikai döntés. Hagyjuk ezt a politikusokra. Mi, katonák, készen állunk ajánlásokat tenni

– fogalmazott.

A tábornok szerint a sorkatonai szolgálat visszaállítása nemcsak logikus, hanem stratégiailag is indokolt. 

Először is kielégíti a fegyveres erők és az állam védelmének igényeit. Másodszor, ez egy újabb lépés a fegyveres erők tartalékosképességeinek növelése és a társadalom válsághelyzetekre való felkészítése felé

– érvelt.

Véleménye szerint a kötelező katonai szolgálat kérdése nem a „ha”, hanem a „mikor” kérdése. 

A demográfiai trendek és a várható jövőbeli kihívások előbb-utóbb kikényszerítik a döntést – foglalta össze a ZET Rádióban.

Lengyelországban 2008-ban eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, ezt követően az ország áttért a szerződéses toborzási rendszerre. 

Sorkatonaság: a tábornokok akarják, a fiatalok nem

Lehetséges-e egy erős, kizárólag önkéntesekből álló hadsereget létrehozni? A kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazó lengyel tábornokok már tudják, hogy nem, egy felmérés eredményeivel kapcsolatos kommentárok kiszámíthatók voltak – erről írt a Tygodnik Powszechny.

A kutatás egyértelműen rámutatott: a lengyel férfiak fele nem védené meg az országot háborús fenyegetés esetén. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy október végén megszavazta a horvát parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése.

Ruszin-Szendi Romulusz korábban kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne.

Borítókép: Lengyel katonák (Fotó: AFP)

