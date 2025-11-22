A háborús feszültség közepette egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonasághoz. A térségben Horvátország után Lengyelországban is napirendre került a hadköteles rendszer újjáélesztése: a varsói kormány januártól 235 ezer állampolgárt hív be katonai orvosi vizsgálatra.

Lengyel tábornok: a sorkatonaság kérdése nem a „ha”, hanem a „mikor” kérdése Fotó: AFP

A Dziennik.pl portálon nemrég jelent meg egy rádiós interjú, amelyben a Lengyel Fegyveres Erők Vezérkarának kiképzési igazgatója, Rafal Miernik dandártábornok világossá tette álláspontját a kötelező katonai szolgálat ügyében. A kérdésre, hogy vissza kellene-e állítani a sorkatonaságot, habozás nélkül és határozottan válaszolt: „Igen.”