Német fiatalok a sorkatonaság ellen: A jövőnk nem Friedrich Merz dolga + videó

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból – szabadságot akarnak, nem behívót. A megszólalók hangneme egyszerre dühös és kiábrándult. Sokan úgy érzik, a CDU javaslata elavult szemléletet tükröz: azt, hogy a fiatalokat még mindig könnyen mozgatható erőforrásnak tekintik, akiket parancsszóra lehet beállítani a sorba. Egyikük szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy a párt ilyen elképzeléssel áll elő, hiszen szeretnének maguk dönteni a szabadságukról, arról, mit kezdenek az életükkel az iskola után. Mások elismerik, hogy szükség van felelősségvállalásra és közösségi szolgálatra, de úgy vélik, a kötelességérzetet nem parancsszóval, hanem vonzó lehetőségekkel kell erősíteni.

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból – szabadságot akarnak, nem behívót. Fotó: AFP

Sokan elismerik, hogy szükség van elkötelezett emberekre, akár a Bundeswehrben is, de nem ez kötelezettséggel, hanem szabad döntéssel kell, hogy történjen. Kritizálták azt is, hogy a német állam ahelyett, hogy javítaná az önkéntes szolgálatok feltételeit és fizetését, inkább kötelező rendszert erőltetne a fiatalokra. A jelenlegi programokban még a lakhatást sem tudják fedezni a résztvevők, ezért előbb ezeket kellene vonzóbbá tenni. Végül arra is rámutatnak, hogy a sorkatonaság gondolatát főként az idősebb generáció támogatja, míg a fiatalok körében szinte senki sem akarja. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű: