A német sajtó leckét ad hazaszeretetből – a fiatalok viszont nem kérnek a sorkatonaságból

Felvetődik azonban a kérdés: valóban baj az, ha a német fiatalok nem akarnak fegyvert fogni idegen háborúkban? Tényleg a helyes európai gondolkodás jele az, ha valaki Ukrajnában vagy más frontokon akar harcolni Németország nevében? Úgy tűnik, a német sajtó inkább bűntudatot próbál ébreszteni a fiatalokban, minthogy elfogadná: a háborús lelkesedés nem feltétlenül erény – a történelemben már sokszor végzetes tévedés volt. Az elmúlt hetekben a közösségi médiát ellepték azok a felvételek, amelyekben német fiatalok gúnyosan vagy felháborodva reagálnak a sorkatonaság visszaállításának tervére. A TikTokon és az Instagramon sorra jelennek meg az ironikus, néha dühös videók – a hangulat pedig egyértelmű: a német fiatalok többsége nem kér a hadseregből. A Die Welt cikkében azt írja, hogy a 18–29 éves korosztály 63 százaléka elutasítja a kötelező szolgálatot, miközben Észak-Európában éppen ellenkező a helyzet: ott a fegyveres szolgálat társadalmi presztízst és elismerést jelent.

A fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból. Fotó: AFP

A lap beszámolója szerint Norvégiában és Finnországban a sorkatonaság a nemzeti identitás része, Svédországban pedig 2018-ban ismét bevezették a kötelező bevonulást.

Több országban – Finnország kivételével – a nők is kötelesek katonai kiképzésen részt venni, ami tovább erősíti a hadsereg beágyazottságát a társadalomban.

Az ottani fiataloknak a katonai szolgálat nem teher, hanem lehetőség, hogy bizonyítsák hazaszeretetüket és elkötelezettségüket a közösség iránt – írta az Origo.