A sorkatonaság visszatérhet – de a német fiatalok másképp gondolkodnak + videók

Miközben Berlinben egyre hevesebb vita bontakozik ki a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról, a német fiatalok egyre határozottabban üzennek: nem kérnek sem a háborúból, sem abból, hogy Ukrajnába küldjék őket. Az utóbbi hetekben a TikTokon és más közösségi platformokon egymás után jelennek meg a videók, amelyekben német fiatalok reagálnak a sorkatonaság visszaállításának ötletére. A rövid klipek hangulata egyértelmű: elutasítás, irónia és fáradt düh.

Sebők Barbara
2025. 11. 06. 15:40
A sorkatonaság kora visszatér – de a német fiatalok másképp gondolkodnak Forrás: AFP
Miközben Németországban hónapok óta élénk társadalmi és politikai diskurzus zajlik a katonai szolgálat újraszabályozásáról, a német fiatalok a TikTokon és az Instagramon válaszolnak – dühösen, gúnyosan vagy épp kétségbeesetten. Egyesek erkölcsi kérdésekre hivatkoznak, mások egyszerűen csak nem hajlandók fegyvert fogni. A videók üzenete azonban közös: a fiatal generáció nem akar háborút, nem akar sorkatonaságot – és nem akarják, hogy a döntések ismét felettük szülessenek meg. A közösségi médiában mind komoly, mind ironikus formában tiltakoznak a kormány tervei ellen.

Egyre hevesebb vita bontakozik ki a sorkatonaság visszaállításáról, de a német fiatalok nem kérnek a háborúból
Egyre hevesebb vita bontakozik ki a sorkatonaság visszaállításáról, de a német fiatalok nem kérnek a háborúból Fotó: AFP

Boris Pistorius védelmi miniszter 2029-ig mintegy 80 ezer új katona toborzását tervezi, hogy megerősítse Németország védelmi kapacitását. Figyelmeztetése szerint Oroszország akár öt éven belül támadást is indíthat egy NATO-tagország ellen – ezért Berlinnek ideje felkészülnie a legrosszabb forgatókönyvre.

Egy keresztény influenszer is megszólalt: „A kényszer nem fér össze a hitünkkel”

Egy népszerű fiatal keresztény influenszer videója futótűzként terjedt közösségi médiában. A felvételen a tartalomkészítő arról beszél, hogy a sorkötelezettség visszaállítása nemcsak politikai, hanem erkölcsi kérdéseket is felvet. A videóban így fogalmaz:

Németországban ismét vita zajlik a sorozás visszaállításáról – keresztényként ezt erkölcsileg megkérdőjelezhetőnek tartom.

Ahogy elmagyarázza, a tervek szerint a fiatalokat köteleznék arra, hogy egy évet a Bundeswehrnél vagy valamilyen állami szolgálatban töltsenek. Ez azonban – állítása szerint – szembemegy a keresztény értékrend alapjaival. A fiatal hívők közösségei is egyre több kritikát fogalmaznak meg: szerintük a kényszerszolgálat nem a békéről, hanem a hatalomról szól. 

A fiatalokat nem önkéntes döntés alapján, hanem az állam akaratából kényszerítenék a szolgálatra. Ez ellentmond a keresztény tanításnak, a békeszeretetnek és a felebaráti szeretetnek

– hangzik el a videóban.

A bíráló szerint a kezdeményezés valódi célja nem az ország védelme, hanem a hadsereg utánpótlásának biztosítása és „olcsó munkaerő toborzása”. A keresztény influenszer videója azzal zárul:

Az igazi biztonság nem a fegyverekből és nem a kényszerből fakad – hanem Istenbe vetett bizalomból.

A felvétel rövid idő alatt több ezer megtekintést gyűjtött, és élénk vitát indított el arról, összeegyeztethető-e a hit és a katonai szolgálat egy háborús időszakban.

@lenboutgod Was ist deine Meinung zur Wehrpflicht? 🤔🙏✝️ #wehrpflicht #jesuschristus #christentum #bibel #news ♬ TRANSGENDER (PEARL WHITE VIP) - PEARL WHITE & Pearl White

Fiatalok lázadása a háború és a sorkatonaság ellen: „Most megint ránk akarjátok erőltetni az akaratotokat!”

Nemcsak a vallási vagy békepárti közösségek fejezik ki ellenérzésüket. A közösségi médiában egyre több dühös civil hang is hallható, amely a kormány tekintélyelvű döntéseit bírálja. Az egyik legnagyobb visszhangot egy videó kapta, amelyben egy fiatal férfi – láthatóan felindultan – a politikai vezetés képmutatását és hatalmi arroganciáját ostorozza. A felvételen így fakad ki:

Most ránk akarjátok erőltetni a fegyveres szolgálatot? Ti autoriter disznók! Őrület!

A monológban a fiatal a katonai szolgálat újbóli bevezetését autoriter logikának látja: az állam – szerinte – korlátozza a szabadságot, miközben morális felhatalmazásra hivatkozik. Bár a szóhasználat nyers és indulatos, a videó hangulata jól tükrözi a társadalmi feszültséget, amely a sorkötelezettség visszahozása körül kialakult. 

Sok fiatal úgy érzi, hogy a döntéseket felettük hozzák meg, és a politikusok nem értik meg a háborúval és szabadsággal kapcsolatos félelmeiket.

@_brot.und.spiele 🎙️ BROT UND SPIELE – endlich spricht jemand aus, was im Mainstream verschwiegen wird. Die Politik hat in der Coronakrise vielen Jugendlichen wichtige Jugenderfahrungen vorenthalten und hat sich vermutlich erhoft, das diese so gebrochen sind, das sie sich nun auch den Wehrdienst aufschwatzen lassen. #BrotUndSpiele #Politik #Deutschland #corona #wehrpflicht ♬ original sound - Brot und Spiele

A klip kommentmezőjében többen egyetértésüket fejezték ki, mások viszont túlzónak nevezték a kirohanást. Mindenesetre a videó rövid idő alatt szimbóluma lett annak a dühnek, amit sokan a politikai elit iránt éreznek Németországban.

Theo panasza a jövőről és a kényszerszolgálatról

Egy Theo nevű fiatal videója gyorsan terjedt a közösségi médiában. A felvételen arról beszél, hogy a fiatal generációt a kormány rendre figyelmen kívül hagyja: a járvány alatt „feláldozták a fiatalságukat”, most pedig újabb terheket rónának rájuk a kötelező katonai szolgálattal. Theo szerint az állam nem törődik a fiatalok jövőjével – nem tesz eleget a klímaváltozás ellen, hagyja leépülni az oktatást és a szociális biztonságot –, mégis tőlük várja az önfeláldozást a háborúban. Szavaival élve:

Ha ennyire közömbös a jövőnk, akkor ne minket küldjetek harcolni. Menjetek ti helyettünk.

@die.linke Sie wollen wieder Jugendliche zum Wehrdienst verpflichten. Wir finden, fragt die Jugend doch mal, ob sie das überhaupt möchte. Und sonst: Schickt euch doch einfach selbst! #Wehrpflicht #Frieden ♬ Originalton - Die Linke

„Még csak tizenöt vagy? — Akkor miért beszélünk háborúról?”

Egy másik, TikTokon terjedő humoros videóban két fiatal beszélgetése hallható. Könnyed, hétköznapi párbeszédnek indul, de hamar súlyosabb irányt vesz. Az egyikük megkérdezi:

Még csak tizenöt vagy? Miért?

A másik válaszol:

Mert hamarosan háborúba kell mennünk.

A rövid, vicces párbeszéd tökéletesen kifejezi a generáció hangulatát: a háború gondolata már a tinédzserek mindennapi beszélgetéseibe is beszivárgott. A videó alatt a kommentelők egyszerre reagáltak humorral és aggodalommal. Sokan azt írták, hogy „szomorú, ha ez már poénként sem vicces”.

@forrealias Bitte nicht 😦 @Leo @ImLucasTho @Livyez | #Forrealias #forrealias #mfs #mfswhen #wehrpflicht #krieg #angst #comedy ♬ Originalton - the_phonkface

Ahogy arról korábban többször írtunk, egyre több ország mérlegeli a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Németországban is megkezdődött a parlamenti vita, ám a fiatal korosztály egyértelműen nemet mond a kezdeményezésre. Nem akarnak fegyvert fogni, és nem akarnak idegen konfliktusokban részt venni – sem Ukrajnában, sem máshol.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

