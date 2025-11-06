A sorkatonaság visszatérhet – de a német fiatalok másképp gondolkodnak + videók

Miközben Németországban hónapok óta élénk társadalmi és politikai diskurzus zajlik a katonai szolgálat újraszabályozásáról, a német fiatalok a TikTokon és az Instagramon válaszolnak – dühösen, gúnyosan vagy épp kétségbeesetten. Egyesek erkölcsi kérdésekre hivatkoznak, mások egyszerűen csak nem hajlandók fegyvert fogni. A videók üzenete azonban közös: a fiatal generáció nem akar háborút, nem akar sorkatonaságot – és nem akarják, hogy a döntések ismét felettük szülessenek meg. A közösségi médiában mind komoly, mind ironikus formában tiltakoznak a kormány tervei ellen.

Egyre hevesebb vita bontakozik ki a sorkatonaság visszaállításáról, de a német fiatalok nem kérnek a háborúból Fotó: AFP

Boris Pistorius védelmi miniszter 2029-ig mintegy 80 ezer új katona toborzását tervezi, hogy megerősítse Németország védelmi kapacitását. Figyelmeztetése szerint Oroszország akár öt éven belül támadást is indíthat egy NATO-tagország ellen – ezért Berlinnek ideje felkészülnie a legrosszabb forgatókönyvre.

Egy keresztény influenszer is megszólalt: „A kényszer nem fér össze a hitünkkel”

Egy népszerű fiatal keresztény influenszer videója futótűzként terjedt közösségi médiában. A felvételen a tartalomkészítő arról beszél, hogy a sorkötelezettség visszaállítása nemcsak politikai, hanem erkölcsi kérdéseket is felvet. A videóban így fogalmaz:

Németországban ismét vita zajlik a sorozás visszaállításáról – keresztényként ezt erkölcsileg megkérdőjelezhetőnek tartom.

Ahogy elmagyarázza, a tervek szerint a fiatalokat köteleznék arra, hogy egy évet a Bundeswehrnél vagy valamilyen állami szolgálatban töltsenek. Ez azonban – állítása szerint – szembemegy a keresztény értékrend alapjaival. A fiatal hívők közösségei is egyre több kritikát fogalmaznak meg: szerintük a kényszerszolgálat nem a békéről, hanem a hatalomról szól.