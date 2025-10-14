Sorsolás után a szolgálat. A német szövetségi kormány új, vitákat kiváltó tervet dolgozott ki a sorkatonaság újbóli bevezetésére. A CDU/CSU és az SPD alkotta, úgynevezett „fekete–vörös koalíció” azt tervezi, hogy sorsolás alapján döntik majd el, kiket köteleznek katonai szolgálatra, amennyiben nem lesz elegendő önként jelentkező, írta az Origo.
Németország sorsolással kötelezné a fiatalokat a hadseregbe
A CDU/CSU és SPD által alkotott nagykoalíció gyakorlatilag visszahozná a kötelező katonai szolgálatot Németországban. A Merz-kormány terve szerint a 18 éves német férfiak közül sorsolással választanák ki, kiket köteleznek katonai szolgálatra.
A terv szerint a Bundeswehr, vagyis a német hadsereg a következő években több tízezer új katonával bővülne. A cél, hogy a jelenlegi mintegy 182 ezer fős állomány 260 ezerre emelkedjen, és a tartalékosokkal együtt egy 460 ezres katonai állomány jöjjön létre.
Minden 18 éves német férfi levelet kap a Bundeswehrtől
A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk. Aki érdeklődést mutat és alkalmasnak bizonyul, önkéntes alapon vehet részt az alkalmassági vizsgálaton.
Amennyiben azonban nem jelentkezik elegendő önkéntes, a kormány sorsolással választja ki, kiket köteleznek hat hónapos katonai szolgálatra.
Azok, akik nem töltik ki a kérdőívet, pénzbírságra számíthatnak, míg a nők továbbra is önkéntesen tölthetik ki az űrlapot, őket a kötelező rendszer nem érinti.
Sorsolás döntene a katonai szolgálatról
A német sajtó szerint a rendszer lényege az, hogy a sorsolással kiválasztott fiatalok közül több ezret akár kötelezően is behívhatnak, ha a hadsereg nem tudja önkéntesekkel feltölteni a szükséges létszámot.
A pontos kvótát Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter határozza majd meg, ő mondja ki, hány újoncra és mikortól lesz szüksége a Bundeswehrnek.
A sorkötelezettséget 2011-ben függesztették fel Németországban, ám az orosz–ukrán háború, valamint a növekvő nemzetközi feszültségek hatására egyre többen tartják elengedhetetlennek a német hadsereg újjáépítését.
Több százezer német fiatal és családjuk érintett
A német statisztikai hivatal adatai szerint 2008-ban mintegy 675 ezer gyermek született az országban, közülük mintegy 350 ezer fiú. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban ennyi 18 éves férfi kap majd levelet a Bundeswehrtől – közülük több tízezret akár sorsolással is behívhatnak katonai szolgálatra.
A konzervatív pártokon belül többen a kötelező sorkatonaság teljes visszaállítását követelik. A bajor miniszterelnök, Markus Söder többször is kijelentette, hogy támogatja a hadkötelezettség újbóli bevezetését. Még a német államfő, Frank-Walter Steinmeier is azt mondta, hogy „a sorkatonaság híve”, ami gyakorlatilag a kormány elképzeléseinek politikai támogatását jelenti.
Válságban a Bundeswehr
A német hadsereg évek óta súlyos létszámhiánnyal, felszerelési problémákkal és morális válsággal küzd.
A berlini vezetés szerint az új rendszer célja, hogy Németország ismét képes legyen saját védelmére, és hogy a NATO-n belül erősebb katonai szerepet vállaljon.
Sokan azonban élesen bírálják a sorsolásos modellt, amely szerintük a személyes szabadságjogok korlátozását jelenti, és önkényes állami beavatkozást engedne meg a fiatalok életébe.
Borítókép: Ünnepélyes hűségeskü a Bundeswehr újoncaitól (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Malte Ossowski)
