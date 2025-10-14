Németország sorsolással kötelezné a fiatalokat a hadseregbe

A terv szerint a Bundeswehr, vagyis a német hadsereg a következő években több tízezer új katonával bővülne. A cél, hogy a jelenlegi mintegy 182 ezer fős állomány 260 ezerre emelkedjen, és a tartalékosokkal együtt egy 460 ezres katonai állomány jöjjön létre.

Minden 18 éves német férfi levelet kap a Bundeswehrtől

A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk. Aki érdeklődést mutat és alkalmasnak bizonyul, önkéntes alapon vehet részt az alkalmassági vizsgálaton.

Amennyiben azonban nem jelentkezik elegendő önkéntes, a kormány sorsolással választja ki, kiket köteleznek hat hónapos katonai szolgálatra.

Azok, akik nem töltik ki a kérdőívet, pénzbírságra számíthatnak, míg a nők továbbra is önkéntesen tölthetik ki az űrlapot, őket a kötelező rendszer nem érinti.

Sorsolás döntene a katonai szolgálatról

A német sajtó szerint a rendszer lényege az, hogy a sorsolással kiválasztott fiatalok közül több ezret akár kötelezően is behívhatnak, ha a hadsereg nem tudja önkéntesekkel feltölteni a szükséges létszámot.

A pontos kvótát Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter határozza majd meg, ő mondja ki, hány újoncra és mikortól lesz szüksége a Bundeswehrnek.