Már a baloldalon is arról beszélnek, hogy csalással akarják legyőzni a Fideszt

Feledy Botond, a baloldali Partizán külpolitikai szakértője szerint is álhírvideók készülnek mesterséges intelligenciával a kormány lejáratására – hívta fel a figyelmet Veres Zsolt erdélyi influenszer a közösségi oldalán. Mint írta, a szakértő szerint a hangját visszaélésre használták, ezért rendőrségi feljelentést tett. Feledy úgy vélte, hogy mindez akár próbatámadás is lehet, amely az áprilisi választások manipulálásának előjátéka.

Könnyen lehet, hogy a lejtmenetben lévő Tisza-vezér választási csalásra készül. Fotó: Hatlaczki Balázs

Mivel az érintett YouTube-csatornák Orbán Viktort és a Fideszt támadják, az ügy arra utal, hogy az ellenzéki oldal akár választási csalásra is készülhet, még baloldali körök szerint is. A Tisza holdudvarában ez nem lenne példa nélküli: a TikTokon is tömegével jelennek meg hasonló, kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Pétert és a Tiszát erősítik – mutatott rá Veres Zsolt, majd kommentben hozzátette:

Magyar Péter azt csinálja, amivel a Fideszt vádolja. A Tiszánál csalnak, lopnak és hazudnak folyamatosan.

„Diktafonos Peti a magyar történelem legnagyobb árulója, aki mindenáron hatalomra tör. Nem számít, ha hazudni, csalni vagy lopni kell. Az áruló, a komcsi fióka, akinek az ágya fölött Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester plakátja lógott a szobájában, mindent el fog követni. Mindent” – nyomatékosította mondandóját az influenszer.

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, az esetre korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet. Deák idézte a Partizán szakértőjét, aki azt állította, hogy ez „könnyen lehet egy teszttámadás, amely az áprilisi választások manipulációinak előjátéka”. Mivel ezen az álhírterjesztő YouTube-csatornán Orbán Viktor és a Fidesz lejáratását igyekeznek elérni mesterséges intelligenciával generált videókkal, ez az eset arra utal, hogy az ellenzék választási csalásra készülhet még a Partizán szakértője szerint is.