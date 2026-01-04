csaláspartizántiszamagyar péterveres zsolt

Már a baloldalon is arról beszélnek, hogy csalással akarják legyőzni a Fideszt

Magyar Péter azt csinálja, amivel a Fideszt vádolja.

Munkatársunktól
Forrás: Veres Zsolt Facebook-oldala2026. 01. 04. 20:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feledy Botond, a baloldali Partizán külpolitikai szakértője szerint is álhírvideók készülnek mesterséges intelligenciával a kormány lejáratására – hívta fel a figyelmet Veres Zsolt erdélyi influenszer a közösségi oldalán. Mint írta, a szakértő szerint a hangját visszaélésre használták, ezért rendőrségi feljelentést tett. Feledy úgy vélte, hogy mindez akár próbatámadás is lehet, amely az áprilisi választások manipulálásának előjátéka.

Könnyen lehet, hogy a lejtmenetben lévő Tisza-vezér választási csalásra készül. Fotó: Hatlaczki Balázs

Mivel az érintett YouTube-csatornák Orbán Viktort és a Fideszt támadják, az ügy arra utal, hogy az ellenzéki oldal akár választási csalásra is készülhet, még baloldali körök szerint is. A Tisza holdudvarában ez nem lenne példa nélküli: a TikTokon is tömegével jelennek meg hasonló, kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Pétert és a Tiszát erősítik – mutatott rá Veres Zsolt, majd kommentben hozzátette: 

Magyar Péter azt csinálja, amivel a Fideszt vádolja. A Tiszánál csalnak, lopnak és hazudnak folyamatosan.

„Diktafonos Peti a magyar történelem legnagyobb árulója, aki mindenáron hatalomra tör. Nem számít, ha hazudni, csalni vagy lopni kell. Az áruló, a komcsi fióka, akinek az ágya fölött Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester plakátja lógott a szobájában, mindent el fog követni. Mindent” – nyomatékosította mondandóját az influenszer.

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, az esetre korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet. Deák idézte a Partizán szakértőjét, aki azt állította, hogy ez „könnyen lehet egy teszttámadás, amely az áprilisi választások manipulációinak előjátéka”. Mivel ezen az álhírterjesztő YouTube-csatornán Orbán Viktor és a Fidesz lejáratását igyekeznek elérni mesterséges intelligenciával generált videókkal, ez az eset arra utal, hogy az ellenzék választási csalásra készülhet még a Partizán szakértője szerint is.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu