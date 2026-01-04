magyar péterdeák dánielpartizán szakértőorbán viktor

Szintet léptek a kormányellenes álhírgyártók

Dezinformációs kampányokkal igyekeznek összezavarni a válaszókat a kormányellenes csoportok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 9:52
– A baloldali Partizán külpolitikai szakértője, Feledy Botond hívta fel a figyelmet arra, hogy az ő hangját felhasználva készítenek kormányellenes álhírvideókat a YouTube-on. Mint fogalmazott: „a konteók legmélyebb bugyrából érkező felület nagyon durva dolgokat” mondat el vele, feljelentést is tett a rendőrségen – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Deák Dániel (Fotó: Merész Márton)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte:

A Partizán szakértője ezután így fogalmaz: ez »könnyen lehet egy teszttámadás, amely az áprilisi választások manipulációinak előjátéka«. Miután ezen az álhírterjesztő YouTube-csatornán Orbán Viktor és a Fidesz lejáratását csinálják mesterséges intelligenciával generált videókkal, ez az eset arra utal, hogy az ellenzék választási csalásra készülhet még a Partizán szakértője szerint is.

Deák úgy látja, a Tisza holdudvarától egyébként mindez nem lenne idegen, hiszen a TikTok is tele van ehhez hasonló kormányellenes álhírtartalmakkal, amelyek főként Magyar Péter és a Tisza üzeneteit erősítik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Deák Dániel)


